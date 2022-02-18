İBB Beltur personel alımları ne zaman?

İstanbul Beltur geçici kadroda 21 Barista, 100 Büfe Personeli, 24 Garson, 72 Komi, 42 Mutfak Komisi ve 16 Stewart alımı yapacağını duyurdu. Başvurular online olacak. Çalışmalar vardiyalı olacak.

Sınav, yaş ve ikamet şartı aranmayan ilan için başvurular İBB kariyer adresine online olarak yapılacaktır. Başvuru web adresi kariyer.ibb.istanbul olarak duyuruldu.

Başvuru tarihleri

Başvurular tek gün ile sınırlandırıldı. Başvuru tarihi 17 Şubat 2022 Perşembe günü.

Görüşme/mülakat yeri İBB ek hizmet binası, tarih ile ilgili adaylara bilgilendirme yapılacaktır.

Başvuru için gerekli şartlar

İnsan ilişkileri ve iletişim gücü yüksek olmak

Yiyecek içecek yöneticiliği alanında deneyime sahip olmak

Kişisel bakımına ve dış görünüşüne önem vermek

Hijyen kurallarına dikkat etmek, temizliğe ve titizliğe özen göstermek

Ekip çalışmasına yatkın

Başvuru için gerekli belgeler

Özgeçmiş

Kaynak:Kamu Bülteni