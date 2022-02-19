Hangi belediyeler Zabıta memuru alımı yapacak? 2022

4 farklı belediye toplamda farklı şartlara haiz 58 zabıta memuru alımı yapacak.

Alım yapacak belediyeler;

İstanbul Üsküdar Belediyesi

Giresun Aydındere Belediyesi

Bartın Kurucaşile Belediyesi

Çanakkale Belediyesi

Alınacak zabıta memuru kadroları için ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapabilir.

KPSS Şartı Var mı?

Alınacak tüm Zabıta Memuru kadrosu için KPSS Şartı aranmaktadır. En düşük KPSS puanı 60 olarak belirlendi.

İşte o belediyeler ve bazı özel şartlar

İstanbul Üsküdar Belediyesi

40 adet Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi okul) mezun olan; En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olan personel alınacaktır. KPSS P94 puan türünden en az 60 ve üzeri almak gerekiyor.

1 elektrikelektronik mühendisliği, 4 inşaat mühendisliği, 2 mimarlık, 1 iç mimarlık, 1 jeoloji mühendisliği ve 1 bilgisayar mühendisliği mezunu 10 lisans mezunu zabıta memuru alınacaktır. Başvuranların B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor. KPSS P3 puan türünden en az 60 ve üzeri almak gerekiyor.

Çanakkale Belediyesi

3 adet Yerel Yönetimler, İşletme / İşletmecilik, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, İktisat, Kamu Yönetimi, Spor Bilimleri Lisans programlarının birinden mezun olan. En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olan zabıta memuru alımı yapılacak. KPSS P3 puan türünden en az 60 ve üzeri almak gerekiyor.

3 adet Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta) veya Yerel Yönetimler Önlisans programlarının birinden mezun olan. En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olan zabıta memuru alımı yapılacak. KPSS P3 puan türünden en az 60 ve üzeri almak gerekiyor.

Bartın Kurucaşile Belediyesi

1 adet Lisans düzeyinde eğitim veren programların herhangi birinden mezun olan, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olan zabıta memuru alımı yapılacak. KPSS P3 puan türünden en az 75 ve üzeri almak gerekiyor.

Giresun Aydındere Belediyesi

1 adet Lisans düzeyinde eğitim veren programların herhangi birinden mezun olan, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olan zabıta memuru alımı yapılacak. KPSS P3 puan türünden en az 80 ve üzeri almak gerekiyor.

Kaynak: Kamu Bülteni