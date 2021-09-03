Hangi belediye zabıta alımı yapıyor? Zabıta alım şartları nelerdir? 2021 Eylül

Türkiye'de son zamanlarda en çok alımı yapılan kadrolardan biri olan 'zabıta alımı' devam ediyor. Bir belediye kadın ve erkek ikamet şartsız 50 zabıta memuru alacağını duyurdu. Peki zabıta memuru alım şartları nelerdir? Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Gaziantep İli Şehitkamil Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 50 personel alınacaktır. Alınacak personeller Kadın/Erkek Zabıta Memuru olarak görev yapacaktır. Personel alımında ikamet şartı bulunmazken KPSS 70 puan şartı aranmaktadır.

Şehitkamil Belediyesi personel alımı için başvuru süresi

Adaylar başvurularını 27 Eylül - 1 Ekim 2021 tarihleri arasında (1 Ekim dahil) yapacaklardır.

Gaziantep Belediyesi iş ilanları başvuru şekli ve yeri

Adaylar başvurularını Mücahitler Mah. Ali Fuat Cebesoy Bulvarı No: 4 27090 Şehitkamil/ GAZİANTEP adresine yapabileceklerdir.

Zabıta Memuru alımı için aranan nitelikler (10 personel)

Üniversitelerin Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Veteriner Lisans programlarından mezun olmak.

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

2020 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almış olmak.

Erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.dan fazla fark olmamak.

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Zabıta Memuru alımı için aranan nitelikler (40 personel)

Yerel Yönetimler Lisans programından mezun olmak.

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

2020 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.dan fazla fark olmamak.

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru kılavuzu.