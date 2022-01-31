GSB personel alımları başladı

Kamu kurum ve kuruluşların personel alımları devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB)'da personel alımı yapacağını duyurdu.

Lisans Mezunları Dikkat 652 Sözleşmeli Personel İçin Başvurular Başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), bünyesinde istihdam edilecek 652 yurt yönetimi personeli başvurularının saat 10.00’da başlayacağı duyuruldu. Türkiye geneli alınacak bu kadrolar için en lisans mezunu olmak ve KPSS ilgili puan türünden en az 60 puan almak gerekiyor.

Son başvuru tarihi 4 Şubat 2022. Alınacak personel kadrolarının 318 tanesi erkek adaylara ayrılırken 334 tanesi kadın adaylar için ayrılmıştır.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Alınacak personel kadroları ve mezun olunması gereken bölümler;

Yurt Yönetim Personeli (Erkek)

1. Grup (60 Kontenjan): Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme, Maliye, Ekonometri, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2. Grup (99 Kontenjan): Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren resim, heykel, grafik, seramik, geleneksel Türk sanatları, fotoğraf, müzik, film tasarımı ile ilgili bölümlerinden mezun olmak.

3. Grup (99 Kontenjan): Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler ve turizm ile ilgili bölümlerinden mezun olmak.

4. Grup (30 Kontenjan): Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren Bilgi ve Belge Yönetimi, Biyoloji, Coğrafya, Felsefe, Fizik, İstatistik, Kimya, Matematik, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık ile ilgili bölümlerinden mezun olmak.

5. Grup (30 Kontenjan): Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren herhangi bir bölümünden mezun olmak.

Yurt Yönetim Personeli (Kadın)

1. Grup (74 Kontenjan): Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme, Maliye, Ekonometri, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili bölümlerinden mezun olmak.

2. Grup (100 Kontenjan): Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren resim, heykel, grafik, seramik, geleneksel Türk sanatları, fotoğraf, müzik, film tasarımı ile ilgili bölümlerinden mezun olmak.

3. Grup (100 Kontenjan): Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler ve turizm ile ilgili bölümlerinden mezun olmak.

4. Grup (30 Kontenjan): düzeyinde eğitim veren Bilgi ve Belge Yönetimi, Biyoloji, Coğrafya, Felsefe, Fizik, İstatistik, Kimya, Matematik, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık ile ilgili bölümlerinden mezun olmak.

5. Grup (30 Kontenjan): Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren herhangi bir bölümünden mezun olmak. Kamu Bülteni