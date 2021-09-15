GSB kura çekilişi yapıldı mı? GSB işçi kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? GSB işçi kura sonuçları nerden bakılır?

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Gençlik spor bakanlığının yayınladığı bin personel alımı ilanının kura çekilişi bugün yapıldı. Merakla beklenen kura çekilişi bugün canlı olarak yapıldı. Binlerce kişinin başvurduğu GSB personel alımı bugün saat: 10.00 itibari ile canlı olarak Keçiören Taha Akgül Spor Salonunda yapıldı. GSB işçi kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? GSB işçi kura sonuçları nerden bakılır? GSB kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB işçi alımı kura çekilişi başladı. Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda GSB işçi alımı kura çekimi gerçekleştiriliyor. Temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi olmak isteyenler GSB işçi alımı başvurularını yaptılar. İŞKUR ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından işçi alımı gerçekleştiriliyor. En az ortaöğretim mezunu olan adaylar GSB işçi alımı canlı izle ekranını araştırıyor. İşte detaylar...

GSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

İŞKUR tarafından düzenlenecek olan GSB kura çekimi bugün düzenlenecek. GSB kura çekimi Saat 10.00'da Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda başlayacak. GSB kurasının yapılacağı yer henüz açıklanmadı ancak ilerleyen günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleşecek. GSB kura çekimi sonuç öğrenme sayfası haberimizde.

GSB KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacağı belli değil. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.

GSB Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak.

GSB SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILACAK

1) Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

2) Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3) Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (30 puan)

b) Genel kültür, (30 puan)

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (20 puan)

d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (20 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

4) Sözlü sınavda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri ile genel kültür alanında adaylara sözlü olarak soru sorma yöntemi ile sorular yöneltilecektir. Mesleki bilgi ve beceriye ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.

5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

6) Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

7) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.

8) Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9) Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

10) Sözlü sınava ilişkin duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.