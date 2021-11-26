Gerçeğin Peşinde Birgül Hanım

Gerçeğin peşinde programı tüm hızıyla devam ediyor başarılı sunucunun programındaki olaylar çözümleniyor peki programda hangi konular işleniyor? Hangi konular çözümsüz kaldı hangi konuların çözümü bulundu? Program saat kaçta ne zaman hangi kanalda başlıyor?

Birgül hanım

Birgül hanım güzel olmadığını kendine güveni olmadığını söylüyor. Dişlerinin olmadığını söyleyen Birgül hanım Serap Paköz'e başvuru yapıp yardım istedi.

Serap Paköz estetik yapmıyoruz bakalım ne yapabilir senin için dedi. Birgül hanım ayrıca eşiyle arasının bozuk olduğunuda söyledi.

Öz güven sarsıntısı tyaşıyorum hayata adapte olamıyorum mutluluğu bulamıyorum, yemek bile yiyemiyorum yardım edin dedi.İzleyicerden yardım edecek olacak mı yada Serap Paköz'ün çözümü ne olacak herkes merakla bekliyor.