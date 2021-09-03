Gençlik ve Spor Bakanlığı 1000 Kamu Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Başvuru Şartları Neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1000 sözleşmeli kamu personel alımı yapacağını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı 1000 sözleşmeli kamu personel alımını hangi pozisyonlarda yapacak? Başvuru şartları Neler? Kimler Başvuru Yapabilir? Başvuru nasıl ve nereden yapılacak?

GSB 1000 Sözleşmeli Kamu Personel Alımı Duyurusu

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılacağı açıklandı. 18 yaşından büyük ve 60 yaşından küçük daha öncesinde milli sporcu olmuş adaylar başvuru yapabilecek. GSB hangi şartlarda alıyor.

Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,18 yaşını doldurmuş olmak, 65 yaşını doldurmamış olmak şartları aranıyor.

Adayların görevini yapmasına engel bir durumu bulunmaması gerekmektir. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda, arşiv araştırma sonucu olumlu olmak. Adayların tam zamanlı çalışmaya engel bir durumu bulunmaması gerekmektedir.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya Dünya şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya Avrupa şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olmak ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yapmış olmak.

Başvuru için gereken belgeler

1. Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye girdiğini ve/veya Dünya şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girdiğini ve/veya Avrupa şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girdiğini ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olduğunu gösteren ve spor bilgi sistemi üzerinden alınmış millilik belgeleri,

2. Olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yaptığını gösteren federasyon onaylı belge,

3. Antrenör pozisyonları için; başvuru yapacağı pozisyona uygun ve ek-1 sayılı listede belirtilen branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesi,

Başvurular hangi tarihte ve nasıl alınacak?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 31 Ağustos (10:00) – 13 Eylül 2021 (17:00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Başvuru kılavuzu