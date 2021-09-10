 Gençlik Spor Bakanlığı 350 Kamu Personeli Alımı yapacak! Başvurular nereden ve nasıl yapılır?

İŞKUR üzerinden son zamanlarda artan iş ilanları iş arayanların dikkat odağı olmuş durumda. İşkur aracılığıyla ilan yayınlayan kamu kurumlarından biri de Gençlik Spor Bakanlığı. Gençlik ve Spor Bakanlığı 350 yeni kamu personeli alacağını duyurdu. Kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları neler? Başvurular nereden yapılır? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

Başvuru yapacak adaylar için aranan şartlar arasında KPSS puan şartının olmadığı belirtildi. Spor uzmanı ve antrenör alımı yapılacağı açıklandı.

Başvuru yapacaklar için genel ve özel şartlar

Başvuru yapacak kişilerin herhangi bir yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olması ve kamusal haklarından mahrum olan adayların ilana başvuru yapamayacağı belirtildi.

Adaylar için ek olarak 18 yaşından büyük, 60 yaşından küçük adaylar ve sosyal güvenlik kurumların herhangi birinden emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olma şartları aranıyor.

Başvuruda adaylar için tam zamanlı çalışmasına engel halinin bulunmaması, olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında sporcu olarak çalışabilme, en az 15 defa milli sporcu olma ve en az 7 kere uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olma aranan şartlar arasında.

Başvuru Şekli ve Yeri

Başvuruda bulunacaklar için başvurular 31 Ağustos 2021 tarihi itibari ile alınmaya başlayacak olup en geç müracaatlar 13 Eylül 2021 tarihinde sona erecektir. Başvurular https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr web adresi üzerinden sadece online olarak yapılabilecektir.