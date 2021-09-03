Gaziantep Şehitkamil Belediyesi personel alım ilanı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Şehitkamil Belediyesi personel alımı yapıyor mu? Şehitkamil Belediyesi zabıta alım ilanı ve şartları. KPSS ile zabıta alımı yapan belediyeler hangileri?

Şehitkamil Belediyesi personel alımı için başvuru süresi

Adaylar başvurularını 27 Eylül - 1 Ekim 2021 tarihleri arasında (1 Ekim dahil) yapacaklardır.

Gaziantep Belediyesi iş ilanları başvuru şekli ve yeri

Adaylar başvurularını Mücahitler Mah. Ali Fuat Cebesoy Bulvarı No: 4 27090 Şehitkamil/ GAZİANTEP adresine yapabileceklerdir.

Zabıta Memuru alımı için aranan nitelikler (10 personel)

Üniversitelerin Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Veteriner Lisans programlarından mezun olmak.

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

2020 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almış olmak.

Erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.dan fazla fark olmamak.

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Zabıta Memuru alımı için aranan nitelikler (40 personel)

Yerel Yönetimler Lisans programından mezun olmak.

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

2020 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.dan fazla fark olmamak.

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru kılavuzu.