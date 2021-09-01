Gardiyan alımları başladı mı? 2021 İnfaz Koruma Memur Alımları ne zaman?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, her yıl olduğu gibi bu yılda infaz koruma memuru alacak. Peki bu alımlar nasıl yapılıyor? Gardiyan veya infaz koruma memuru olabilmek için KPSS puana ihtiyaç var mı? Ülkemizde KPSS sınavsız memur ataması yapılmadığı için infaz koruma memurlarından da en az 70 puan ve iyi derecede mülakat puanı alması gerekiyor. İnfaz Koruma Memuru Taban Puan Kaç İle Kapatır? 2021 Gardiyan Alımlarında KPSS Taban Puanı Kaç?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü her yıl infaz koruma memuru yani eski adı ile gardiyan alımı yapıyor. Alımlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı ile yapılıyor. Başvurabilmek amacıyla adayların KPSS P3 puan türünden en az 70 puan ve üzerinde puan almış olmaları gerekir. Lise, önlisans ve lisans mezunlarına ayrı ayrı kadroları verilirken, adaylar KPSS taban puanları kaç ile kapatılacağını Büyük bir merakla bekliyor.

Taban Puan Kaç İle Kapatır?

2020 senesi içerisinde mülakata girmeye hak kazanan adayların puanlarına bakıldığında önlisans, lise ve lisans düzeyinde atamalarda puanların 71'e kadar düştüğü görülüyor. Nüfusu az veya doğu illerinde puanlar bu halde iken büyük nüfuslu kentlerde ise 75 ile 80 arasında değişiklik gösteriyordu.

KPSS B grubu atamalarında çift senelerin puanı kullanılıyor. 2020 KPSS ile daha fazla bir atama gerçekleşti. Yalnızca 2 bine yakın İçişleri Bakanlığı ataması, 2 bine yakın ÖSYM merkezi ataması, 8 bin polis ataması, 500 KYK memur ataması, 5 bin uzman ataması, 3 bine yakında Subay ve Astsubay ataması ve bine yakın da açıktan atama gerçekleştirildi. Yani puanlar şimdi halen çok yüksekte görünüyor. Bu nedenlerden dolayı bu sene yine 6000lik alım gerçekleşirse Eğer KPSS taban puanını 80 ve üzerinde atama yapacağı önce görülüyor.

İnfaz koruma memuru alım sayısı ne kadar artarsa alım puanı o kadar düşecektir.