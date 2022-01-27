Garanti Bankası personel alımı başladı mı? başvuru ekranı
Kurumların personel alımları devam ediyor. Garanti Bankası 9 farklı kadroda personel alımı yapacağını duyurdu. İşte detaylar..
Garanti bankası kariyer sayfasında 9 farklı kadroda personel alım süreci devam ediyor. 6 kadroya üniversite mezunlarının başvurabileceği işlerde 3 kadroya halen belirtilen bölümlerde okuyan öğrencilerde başvuru yapabiliyor.
İşte o kadrolar ve adaylarda aranan şartlar
Müşteri Danışmanı- Kahramanmaraş
Üniversitelerin Lisans bölümlerinden mezun,
Kahramanmaraş'ta ikamet ediyorsanız,
Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da en az 1 yıl tecil ettirmiş
Tercihen Segem Sertifikası’na sahipseniz
Müşteri Danışmanı-Tokat
Üniversitelerin Lisans bölümlerinden mezun,
Tokat'ta ikamet ediyorsanız,
Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da en az 1 yıl tecil ettirmiş
Tercihen Segem Sertifikası’na sahipseniz
Müşteri Deneyimi Destek Asistanı
En az ön lisans mezunuysanız,
İstanbul'da ikamet ediyorsanız (Görev yerimiz Güneşli)
Askerlik görevinizi tamamlamışsanız ya da en az 1 yıl tecil ettirdiyseniz (erkek adaylar için)
Etrafınızda sakin, sabırlı, empati kurabilen, iletişim ve ikna becerileri yüksek biri olarak tanınıyorsanız,
Yazılı iletişiminiz en az sözlü kadar güçlüyse,
Müşteri Danışmanı-İstanbul
Üniversitelerin Lisans bölümlerinden mezunsanız,
İstanbul'da ikamet ediyorsanız,
Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da en az 1 yıl tecil ettirmiş
Tercihen Segem Sertifikasına sahipseniz.
SİVAS Müşteri İletişim Merkezi-Müşteri Temsilcisi
En az lisans ya da meslek yüksekokulu öğrencisi, mezun
Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecil ettirmiş,
Sivas’ta ikamet eden,
Günde 7 saat olmak üzere haftada 6 gün çalışabilecek,
İstanbul Müşteri İletişim Merkezi-Müsşteri Temsilcisi
En az lisans ya da meslek yüksekokulu öğrenci veya mezun
Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecil ettirmiş,
İstanbul’da ikamet eden ya da edebilecek
Haftanın herhangi 5 günü çalışabilecek,
Garanti BBVA-Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı
Bilgisayar Mühendisliği, MIS, İşletme Enformatiği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği veya Matematik ve benzer alanlarda eğitim veren teknik okulların 4 yıllık lisans veya yüksek lisans programlarından 2019 ve sonrasında mezun olduysan,
Yukarıda yer alan bölümlerde öğrenciysen ve en geç Temmuz 2022’de mezun olacaksan,
Aramıza katıldığında aktif olarak kullanacağın İngilizce dilinde çok iyi iletişim kurabiliyorsan,
Arkadaşların seni tanımlarken “öğrenmeye hevesli, dikkatli, mantıklı ve sorgulayıcı, iletişimi güçlü, esnek ve hızlı, takım çalışmasına yatkın” sıfatlarını kullanıyorsa,
Garanti BBVA-Müfettiş Yardımcısı
4 yıllık lisans eğitimini tamamlayıp 2019 ve sonrasında mezun olduysan ya da;
Şu anda öğrenciysen ve diplomanı en geç Temmuz 2022’de alacaksan,
Aramıza katıldığında aktif olarak kullanacağın İngilizce dilinde çok iyi iletişim kurabiliyorsan,
Arkadaşların seni tanımlarken “öğrenmeye hevesli, dikkatli, mantıklı ve sorgulayıcı, iletişimi güçlü, esnek ve hızlı, takım çalışmasına yatkın” sıfatlarını kullanıyorsa,
kaynak:kamu bülteni
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|21
|48
|2. 1461 Trabzon FK
|21
|43
|3. Sivas Belediyespor
|21
|40
|4. Afjet Afyonspor
|20
|37
|5. Bodrumspor
|21
|37
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|21
|37
|7. Somaspor
|20
|35
|8. Çorum FK
|21
|34
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|20
|32
|10. Ankaraspor
|21
|31
|11. Serik Belediyespor
|21
|29
|12. İnegölspor
|21
|27
|13. Diyarbekirspor
|21
|25
|14. Etimesgut Belediyespor
|21
|25
|15. Turgutluspor
|21
|23
|16. Adıyaman FK
|20
|19
|17. Sarıyer
|21
|18
|18. Ergene Velimeşespor
|21
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|21
|12
|20. Niğde Anadolu FK
|21
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12