Garanti Bankası personel alımı başladı mı? başvuru ekranı

Garanti bankası kariyer sayfasında 9 farklı kadroda personel alım süreci devam ediyor. 6 kadroya üniversite mezunlarının başvurabileceği işlerde 3 kadroya halen belirtilen bölümlerde okuyan öğrencilerde başvuru yapabiliyor.

İşte o kadrolar ve adaylarda aranan şartlar

Müşteri Danışmanı- Kahramanmaraş

Üniversitelerin Lisans bölümlerinden mezun,

Kahramanmaraş'ta ikamet ediyorsanız,

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da en az 1 yıl tecil ettirmiş

Tercihen Segem Sertifikası’na sahipseniz

Müşteri Danışmanı-Tokat

Üniversitelerin Lisans bölümlerinden mezun,

Tokat'ta ikamet ediyorsanız,

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da en az 1 yıl tecil ettirmiş

Tercihen Segem Sertifikası’na sahipseniz

Müşteri Deneyimi Destek Asistanı

En az ön lisans mezunuysanız,

İstanbul'da ikamet ediyorsanız (Görev yerimiz Güneşli)

Askerlik görevinizi tamamlamışsanız ya da en az 1 yıl tecil ettirdiyseniz (erkek adaylar için)

Etrafınızda sakin, sabırlı, empati kurabilen, iletişim ve ikna becerileri yüksek biri olarak tanınıyorsanız,

Yazılı iletişiminiz en az sözlü kadar güçlüyse,

Müşteri Danışmanı-İstanbul

Üniversitelerin Lisans bölümlerinden mezunsanız,

İstanbul'da ikamet ediyorsanız,

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da en az 1 yıl tecil ettirmiş

Tercihen Segem Sertifikasına sahipseniz.

SİVAS Müşteri İletişim Merkezi-Müşteri Temsilcisi

En az lisans ya da meslek yüksekokulu öğrencisi, mezun

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecil ettirmiş,

Sivas’ta ikamet eden,

Günde 7 saat olmak üzere haftada 6 gün çalışabilecek,

İstanbul Müşteri İletişim Merkezi-Müsşteri Temsilcisi

En az lisans ya da meslek yüksekokulu öğrenci veya mezun

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecil ettirmiş,

İstanbul’da ikamet eden ya da edebilecek

Haftanın herhangi 5 günü çalışabilecek,

Garanti BBVA-Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı

Bilgisayar Mühendisliği, MIS, İşletme Enformatiği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği veya Matematik ve benzer alanlarda eğitim veren teknik okulların 4 yıllık lisans veya yüksek lisans programlarından 2019 ve sonrasında mezun olduysan,

Yukarıda yer alan bölümlerde öğrenciysen ve en geç Temmuz 2022’de mezun olacaksan,

Aramıza katıldığında aktif olarak kullanacağın İngilizce dilinde çok iyi iletişim kurabiliyorsan,

Arkadaşların seni tanımlarken “öğrenmeye hevesli, dikkatli, mantıklı ve sorgulayıcı, iletişimi güçlü, esnek ve hızlı, takım çalışmasına yatkın” sıfatlarını kullanıyorsa,

Garanti BBVA-Müfettiş Yardımcısı

4 yıllık lisans eğitimini tamamlayıp 2019 ve sonrasında mezun olduysan ya da;

Şu anda öğrenciysen ve diplomanı en geç Temmuz 2022’de alacaksan,

Aramıza katıldığında aktif olarak kullanacağın İngilizce dilinde çok iyi iletişim kurabiliyorsan,

Arkadaşların seni tanımlarken “öğrenmeye hevesli, dikkatli, mantıklı ve sorgulayıcı, iletişimi güçlü, esnek ve hızlı, takım çalışmasına yatkın” sıfatlarını kullanıyorsa,

kaynak:kamu bülteni