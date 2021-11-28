Finlandiya işçi alımları başladı mı? Finlandiya işçi alımlarına nasıl başvuru yapılır?

Finlandiya işçi alımları devam ediyor. Peki nereden nasıl başvuru yapılır? Kimler başvuru yapabilir başvuru koşulları nelerdir?

Süreç devam ediyor! Yurtdışında çalışmak isteyenler için Finlandiya müjdesi: Aylık 30 bin TL maaş alınabilecek

Finlandiya‘da geçtiğimiz aylarda açıklanan iş gücü ihtiyacında süreç hızla devam ediyor. Talented Solutions ajansından işe alım görevlisi Saku Tihverainen’in, “Ülkeye gelmek için olağanüstü sayıda insana ihtiyacımız olduğu artık yaygın olarak kabul ediliyor” açıklamasının ardından devlet de göçmen alımlarının iki katına çıkarılması konusunda uyarıda bulundu. Bu da yıllık 20-30 bin yeni göçmen işçiye tekabül ediyor. ‘Dünyanın en mutlu ülkesi’ sıfatını birkaç yıl art arda alan ülkeye Türkiye’den de talepler de çok fazla. Üstelik en düşük 2,259 Euro yani 31.770 TL gibi bir maaşla da çalışmak mümkün. İşte Finlandiya‘da kariyer fırsatının detayları…

Finlandiya, en çok aşağıdaki sektörlerde iş gücü ihtiyacı olduğunu açıkladı:

Hizmet ve sağlık sektöründeki mevcut ihtiyaca ek olarak yakın bir gelecekte hemşire, sosyal hizmetler uzmanı, yaşlı bakım uzmanı, sağlık personeli ve anaokulu öğretmeni ihtiyacı olacak.

Yapılan araştırmalara göre halihazırda Finlandiya’nın 8 bin hemşire ve yaşlı bakım hemşiresi, 2 bin yedi yüz sosyal hizmetler uzmanı ve 4 bin kadar da anaokulu öğretmenine ihtiyacı var.

Bunun yanı sıra;

Kimyasallar,

Giyim,

Elektronik,

Makine ve bilimsel aletler,

Tekstil gibi alanlarda iş gücü açığı bulunuyor.

Buna ek olarak Finlandiya’daki Profesyonel Mühendisler Birliği, mühendis istihdam eden işletmelerin dörtte üçünün işe alım sorunlarıyla karşılaştığını bildirdi.

Ülkede çalışacak olan personele en az 2,259 Euro yani 31.770 TL verilecek. Düşük çalışma saatleri, yüksek maaş, sosyal güvenlik katkıları, esnek izin günleri gibi artılarıyla cezbeden Finlandiya’ya iş başvuruları ise Monster ve Eurojobs gibi işe alım sitelerinden veya direkt olarak şirketlere müracaat edilerek yapılabiliyor.

Finlandiya Çalışma Vizesi Almak

Finlandiya’da çalışmak isteyen kişilerin öncelikle Finlandiya’da oturum izni ve bir işe sahip olması gerekiyor. Mevsimlik ve kalıcı olmak üzere iki farklı Finlandiya Çalışma Vizesi alınabiliyor. Finlandiya uzun süreli çalışma vizesi dokuz ay ile dört yıl arasında uzun süre geçerli. Finlandiya mevsimlik çalışma vizesi kısa süreli ve bazı meslek grupları için geçerli oluyor.

kaynak:kamu alımları