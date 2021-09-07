Eylül 2021 Öğretmenevi En Az İlkokul Mezunu KPSS Şartsız Kamu Personel Alımı Yapacak

Öğretmenler evi müdürlüğü işkur üzerinden Personel alımı yapacağı duyurusunu yaptı. Peki alımlar hangi pozisyonda yapılacak? kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları neler? Başvuru için gerekli belgeler neler?

Öğretmenevi ASO Müdürlüğü Kamu Personel Alımı İlanı

Aksaray çalışma ve iş kurumu il müdürlüğü Aksaray öğretmenevi müdürlüğüne en az 1 yıllık deneyime sahip olmak şartı ile 4 personel alımı yapıyor.

Başvuru Şartları;

Kamu haklarından mahrum olmamak, En az 1 yıllık tecrübeye sahip olmak, adayların görevini yapmasına engel bir durumu bulunmaması gerekmektedir.

Erkek adayların askerliğini yapmış olması gerekmektedir. 1 Aşçı alımı için en az ilkokul mezunu olmak, 2 garson alımı için en az ortaöğretim mezunu olmak 1 elektrikçi alımı için en az lise mezunu olmak.

Arşiv sonucu olumlu olmak, affa uğramış olsa bile devlet güvenliğine karşı suç işlememiş olmak, En az 1 yıl tecrübeli olmak belgelendirilerek. Olmak şartlarına sahip adaylar başvurularını yapabileceklerdir. Adayların 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

Adayların 40 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.

Başvuru için gereken belgeler;

Kimlik fotokopisi, son 6 ay içinde çekilmiş 2 tane vesikalık fotoğraf, Nüfus cüzdanı kayıt örneği, diploma fotokopisi, aile durum bildirimi, askerlik durum belgesi,, sağlık raporu, adli sicil kaydı, kan grubu kartı veya kan grubu gösterir belge, SGK dökümü, KPSS sonuç belgesi, arşiv sonucu belgesi, belgelerine sahip adaylar başvurularını yapabileceklerdir.

Başvuru Şekli Ve Tarihi;

Gereken belgelere sahip ve şartları taşıyana adaylar başvurularını 2 garson alımı için 00006254235, 1 aşçı alımı için 00006254189 ve elektrikçi alımı içinde 00006254131 İŞKUR iş numaraları üzerinden yapabileceklerdir. Başvurular 3 Eylül 2021 de başlamış olup 7 Eylül 2021 de bitmiş olacaktır.

Kaynak:kamupersonelialim.com