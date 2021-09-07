Eylül 2021 MEB Yurt ve Pansiyonlara 5872 Kamu Personeli Alımı Yapacağını Duyurdu!

MEB Yurt ve pansiyonlara ilerleyen günlerde 5872 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Peki hangi pozisyonlarda alım yapacak? Kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları neler? Alımlar nasıl yapılacak? nereden ve nasıl başvuru yapılacak?

Yurt ile Pansiyonlara İçin 5872 Temizlik Görevlisi Alımı, Aşçı ve Destek Kamu Personeli Alımı Bekleniyor

Okullar açılıyor. Yurt ve pansiyonlara alınacak personel ilanlarının bir an önce yayınlanması bekleniyor. Bir çok kamu kurumu TYP gibi alımlar yayınlıyor. Başvuru şartlarına her hangi bir kamu kurumundan maaş almıyor olma şartı konulması durumunda başvuru yapacaklarda mağduriyetler oluşabilir.

Açıklamalar Şöyle Yapılmıştı;

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerin daha iyi hizmet alabilmeleri için 5872 yeni temizlik görevlisi, aşçı ve aşçı yardımcı destek kamu personeli alınacak.

Yüz yüze eğitim öncesinde tüm okul ve kurumlarda insan kaynakları ve alt yapıya dair çalışmalar yapıldığını, varsa eksikliklerin giderildiğini belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Bakanlık olarak tüm önlemlerimizi alıp 6 Eylül’de tüm kademe ve sınıf seviyelerinde eğitime başlayacağız. Tüm illerimizle koordineli bir şekilde gereken önlemleri aldığımız gibi il ve ilçelerimize finansman desteklerimizi de gönderdik. Bu süreçte özellikle pansiyonlarımızın personel ihtiyacı ön plana çıkmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 5872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli ihdas edildi.

Pansiyonlarda kalan tüm öğrencilerimizin kaliteli bir eğitim almaları ile sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz. 6 Eylül itibarıyla tüm hazırlıkları tamamlamış olarak tüm okullarımızda yüz yüze eğitime başlayacağız inşallah.” İfadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise sözlerini şöyle sonlandırdı: “Pansiyonlarımıza 5872 yeni aşçı ve yardımcı destek kamu personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun” Şeklinde açıklamalar geldi.

İlanları anlık olarak sunacağız. Sosyal medyalarımızdan veya aşağıda bulunan cep uygulamamızı indirerek anlık haber alabilirsiniz.



Kaynak:kamupersonelialim.com