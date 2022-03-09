Et ve Süt Kurumu kasap personeli başvuruları başladı mı?
Kurumların personel alımları devam ediyor. Et ve Süt Kurumu Kasap da personel alımı ilanı yayınladı.
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü İŞKUR üzerinden sınavsız 2 personel alımı yapıyor. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere sınavsız 2 kasap personel alımı yapacağını duyurdu. Genel Müdürlük bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu adaylar alıyor. Kurum sınavsız ve 18-40 yaş aralığında kasap alıyor.
Et ve Süt Kurumu Kasap Personeli Başvuru Şartları
18 yaşına girmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak,
En az ilkokul mezunu olmak,
Tehlikeli ve ağır işte çalışacağına dair ve hastalığı olmadığına dair belge almak,
MEB, ESK ve İŞKUR kurumları tarafından yapılan et işçiliği ve kasaplık eğitimi sertifikasına sahip olmak,
En az 12 ay tecrübeli olmak (SGK kayıtları ile belgelemek).
Et ve Süt Kurumu Kasap Personeli Başvuru Şekli ve Tarihleri
Başvuru yapacak adaylar başvurularını 09 Mart 2022 ile 14 Mart 2022 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapacak adaylar Türkiye İş Kurumu (https://esube.iskur.gov.tr/) internet adresi üzerinden, E-Devlet (turkiye.gov.tr) ve Alo 170 hattı üzerinden yapacaklar. Elektronik ortamda yapmak isteyen adaylar için İŞKUR (https://esube.iskur.gov.tr/) internet adresinden giriş yaparak iş ilanları sayfasından arama kısmına et ve süt kurumu yazarak çıkan ilana başvuru yapabilirsiniz.
Kasap Personeli Alımı Tercihen İkamet İl ve İlçeler
Adana /Merkez, Seyhan, Ceyhan, Feke, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli, Yumurtalık, Yüreğir, Aladağ, İmamoğlu, Çukurova ve Sarıçam olması gerekiyor.
Kaynak:kamupersonelialim.com
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