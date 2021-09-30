Et ve Süt Kurumu Kamu Personeli Alımı başvuruları nereden ve nasıl yapılır? Et ve Süt Kurumu 4365 TL Maaşla Kamu Personeli Alımı

Et ve Süt Kurumu en az lise mezunu personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar 4 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek. Başvurular İşkur üzerinden yapılacaktır.

Et ve Süt Kurumu Kamu Personeli Alımı Duyurusu

Et ve Süt Kurumu 4365 TL maaşla en az lise mezunu adaylar arasında personel alımı yayınlayarak başvuru kabul etmeye başladı. Başvuruları başlayan ilana 4 Ekim tarihi bitimine kadar başvuru yapılabilir.

Et ve Süt Kurumu Erzincan Et Kombinası Türkiye İş Kurumu üzerinden personel alımı ilanı yayınladı. İlanın yayınlanması ile birlikte başvuruları başladı. Adaylar 00006316869 iş ilan numarası ile başvuru yapabilecek. Elektronik ortamda başvuru kabul edilmektedir. En az 18 yaş açıklanmış ama üst yaş sınırı belirtilmemiştir.

Et Süt Kombinası Başvuru Şartları

Bulaşıcı hastalığı olmadığını ve sağlık durumunu tam teşekküllü sağlık kurulu raporu ile belgelemek (İşe alınacaklardan daha sonra istenecek).

Tehlikeli sınıfa tabi işlerde ve vardiyalı işlerde çalışabilir olduğunu sağlık raporu ile belgelemek.

Vardiyalı işlerde çalışabilmek.

Başvuruda bulunacak kişilerin Sıhhi Tesisatçı mesleğinde en az 2 yıl iş deneyiminin olması ve bunu sigortalı hizmet belgesi ile belgelemek.

En az ortaöğretim (lise) mezunu olmak. (Lise mezunları için Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi ev Metal Teknolojisi bölümü mezunu olmak, Önlisans mezunları için Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü mezunu olmak).

Kura sonucu, mülakat tarihi ve mülakatın yapılacağı yer Kurum web sitesinden bildirilecek olup, başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Erzincan şehri ve ilçelerinde ikamet edenlerin başvurusu alınacak.

Kaynak:kamupersonelialim.com