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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alımları başladı mı?

Kamu kurum ve kuruluşların personel alımları devam ediyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'de personel alımı yapacağını duyurdu. İşte alım detayları..

Kamu Alımları 19.02.2022, 11:41 19.02.2022, 11:53
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alımları başladı mı?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak yazılı sınav sonucu aşağıda başvuru şartları belirtilen 1 (bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Aşağıdaki tabloda ilan nitelikleri ve diğer açıklamalar bulunan programcı pozisyonu için sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre KPSS puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli personel
pozisyonunun 10 (on) katı aday yazılı giriş sınavına alınacaktır. (Sıralamada son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) Sınava alınacak adayların listesi Üniversitemiz internet sayfasında (https://ebyu.edu.tr/tr/) ilan edilecektir.

Programcı

(Erkek/Kadın) Ön Lisans/Lisans 1

 En az (bilgisayar programcılığı alanında) ön lisans düzeyinde yüksek öğrenimli olmak veya Üniversitelerin
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve
Bilişim Sistemleri lisans programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

 Bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika
sahibi olmak.

 Yazılım geliştirme konularında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak ve bu durumu belgelendirmek.

 Tercihen PHP, Java veya .NET dillerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak.

 Web servisleri, Web Sunucusu gibi teknolojilere hakim olmak.

 Mobil programlama konusunda bilgi sahibi olmak.

 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya
da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları
almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlilikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu
ilanın son başvuru tarihi itibariyle geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri” hakkındaki kararı esas
alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde
mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde
İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

 Üniversite tarafından yapılacak yazılı sınavda başarılı olmak.

 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından; Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93
puan türünden en az 70 puan almış olmak.

 Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak.

 Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında çalıştırılmak üzere;
Rektörlük tarafından görevlendirilecektir.

1. BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

1.1. Başvuru Takvimi

İlan Yayım Tarihi 11.02.2022
Başvuru Başlangıç Tarihi 11.02.2022
Son Başvuru Tarihi 28.02.2022 (Mesai Bitimi)
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 15.03.2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi https://ebyu.edu.tr/
Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkı ile gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal hakkına sahiptir. İlanın herhangi
bir aşamasında yapılacak olan değişiklik Üniversite web sayfasında yayımlanacak olup, bu hususta ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

1.2. Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri

- Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik
belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. (Vekâlet ile başvurularda sadece noter onaylı vekâlet kabul edilecek olup, vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamenin aslı ve vekâlet edenin kimliğinin aslını ibraz etmek
zorundadır.)
- Posta yoluyla başvuru yapacak adaylar “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yalnızbağ Yerleşkesi 24002 Merkez/ERZİNCAN” adresine evrakını gönderecektir.
- Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (446) 226 66 66 telefon numarası (Dâhili: 10156, 10186 veya 10188) ile atama@erzincan.edu.tr adresinden yardım alabilecektir.

2. BAŞVURU ŞARTLARI

2.1. Genel ve Özel Şartlar

Başvuracak adaylarda tercih edilen pozisyon için belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. (Kazanan adaylardan tam teşekküllü Üniversite veya Devlet hastanelerinden alınacak
sağlık raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)

Kaynak: Kamu personel alımları

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5. Çorum FK 24 43
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7. Silahtaroğlu Vanspor FK 24 42
8. Somaspor 24 41
9. Afjet Afyonspor 24 38
10. Ankaraspor 24 35
11. İnegölspor 24 31
12. Serik Belediyespor 24 30
13. Etimesgut Belediyespor 24 29
14. Diyarbekirspor 24 28
15. Adıyaman FK 24 28
16. Sarıyer 24 23
17. Turgutluspor 24 23
18. Ergene Velimeşespor 24 18
19. Kahramanmaraşspor 24 13
20. Niğde Anadolu FK 24 8
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2. Konyaspor 25 49
3. Başakşehir 25 43
4. Adana Demirspor 25 41
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
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12. Karagümrük 25 33
13. Kasımpaşa 26 29
14. Galatasaray 25 29
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
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2. Ümraniye 24 49
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18. Altınordu 24 22
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Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
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5. West Ham United 25 41
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16. Everton 22 22
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