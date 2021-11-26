Engelli öğretmen kontenjanları açıklandı!

Herkesin merakla beklediği kontenjan sonuçları açıklandı mı? Kontenjan sonuçlarına nereden nasıl ulaşılabilir? Milli Eğitim Bakanlığı 750 engeli öğretmen alımında kontenjanları açıkladı mı?

Engelli Öğretmen Alımı Duyuruları

Milli Eğitim Bakanlığı 750 engeli öğretmen alımında kontenjanları açıkladı. En çok kontenjan 91 kişi ile Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliğine ayrıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, ‘Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Atama 2’nci Aşama Başvuru’ duyurusunu yayımladı. Ayrılan kontenjanlarda birinci sırayı 91 kontenjanla Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği aldı. Tarih öğretmenlerine 90, Felsefeye 85 ve Beden Eğitimi’ne ise 43 kişilik Kontenjan ayrıldı.

Tercih başvuruları, 22-26 Kasım tarihlerinde yapılacak.

engelli öğretmen kontenjan listesi