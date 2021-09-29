En Az Lise mezunu 300 Sahil Güvenlik Uzman Çavuş Alımı (30 Eylül Son)

Sahil Güvenlik En Az Lise 300 Uzman Çavuş Alımı (30 Eylül Son)

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayınlanan ve 300 Uzman Çavuş istihdamı sağlayacak personel alımı başvuruları başladı ve önümüzdeki günlerde sona eriyor. Askeri alım kariyeri kaçırmayın.

Sahil güvenlik komutanlığı bünyesine 300 Uzman Çavuş alımı için ilana çıkılması sonrasında başvurular başladı ve şartları taşıyan adaylar için başvuru tarihi 30 Eylül 2021 tarihinde sona eriyor. Askeri personel alımları içerinde ülkemizin gözbebeği Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde kariyer fırsatını kaçırmayın.

Sahil güvenlik komutanlığına istihdam edilmek üzere farklı unvanlarda 300 personel alımı yapıyor. İlana göre 100 Motorcu, 85 muhafız, 50 Topçu, 35 Serdümen, 15 İkmal, 15 Kurbağa adam alımı ile beraber toplam 300 personel alımı yapıyor.

Başvuru Şartları;

2020 yılı KPSS p3 puan türünden en az 60 puan almış olmak, en az lise mezunu olmak, en az 5 yıl deneyimli olmak, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olup 65 yaşını doldurmamış olmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumu veya kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı geliri almıyor olmaları gerekmektedir.

Adayların görevini yapmasına engel bir durumu olmaması ve tam zamanlı çalışmalarına engel bir durumu bulunmamaları gerekmektedir arşiv araştırma sonucu olumlu olan adaylar başvurularını kolaylıkla yapabileceklerdir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler;

Adayları Son 6 ay içerisinde çekilmiş Biyometrik fotoğraf, mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgelerine sahip adaylar başvurularını kolaylıkla yapabileceklerdir.

Başvuru Şekli Ve Tarihi;

Başvuru şartlarını taşıyıp başvuru yapmaya hak kazanan adaylar başvurular 20 Eylül 2021 tarihinde başlamış olup 30 Eylül 2021 tarihinde sona ermiş olacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyıp başvuru yapmaya hak kazanan adaylar başvurular https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

Başvuru kılavuzu