Emniyet Müdürlüğü Polis Evine En Az İlkokul Mezunu Daimi Personeller Alacağını duyurdu!

Adıyaman emniyet müdürlüğü işkur üzerinden polis evine en az ilkokul mezunu daimi personel alacağını duyurdu. Alımlar hangi alanlardan yapılacak? kimler başvuru yapabilecek? Başvuru şartları neler?

07 Eylül 2021

İŞKUR kamu iş ilanları ile yayınlanarak başvuruları alınmaya başlanan en son ilan olan Emniyet Müdürlüğü Polis evi bünyesine en az ilkokul mezun personeller alınıyor. Alınacak personeller daimi sözleşmeli ve tam zamanlı olarak çalıştırılacaklar.

Alınacak personeller Garson ve Fırın Ustası olarak istihdam edilecekler ve personellere ücret olarak asgari ücret ödenecek.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Polis evi müdürlüğü bünyesine alınacak olan 1 kişi Garson, 1 kişi Unlu mamuller üzerine çalışacak Fırın ustası alımında başvurular İŞKUR üzerinden başladı.

İŞKUR Personel Alımı 35 Yaş Üzeri Başvuru Yapamayacak?

Garson olarak başvuru yapmak isteyen adaylarda aranan şartlar arasında bilinmesi gerenler şöyle;

Adayların meslek lisesi veya yüksekokul turizm ve konaklama işletmeciliği mezunu olması, müdürlük bünyesinde tüm birimlerde çalışmayı kabul etmesi, mesleğinde bir yıl tecrübeli olması, adayların 35 yaşından büyük olmaması, başvuru yapacak adayların Adıyaman merkez ve ilçelerinde ikamet etmesi şartları bulunmaktadır. Başvuru için İŞKUR iş ilan numarası 00006256147 olarak yayınlandı.

Unlu Mamuller Fırın ustası olarak başvuru yapmak isteyen adayların Milli Eğitimden alınmış ustalık belgesi ve mesleki yeterlilik belgesi bulunması, mesleğinde bir yıl tecrübesi olması, Adıyaman merkez ve ilçelerinde ikamet etmesi, adayların 35 yaşından büyük olmaması gibi hassas şartlar bulunmaktadır. Başvuru şartlarını üzerinde barındıran kişilerin 00006256264 İŞKUR iş ilan numarası ile başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Polis Evi Personel Alımı Başvuruları ve İşe Alımlar Nasıl Yapılacak?

Polis evi bünyesine alımı yapılacak ünvanlara başvuru şartlarını taşıyan adayların 10 Eylül 2021 tarihine kadar başvurularını yukarıda belirttiğimiz İŞKUR iş ilan numaraları ile İŞKUR internet sitesi üzerinden ya da İŞKUR hizmet noktalarından yapmaları gerekmekte.

İŞKUR üzerinden başvurularını yapan adayların Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi sonrasında İl emniyet müdürlüğü Polis evi 15 Eylül 2021 tarihinde başvuran personel adayları arasında kura çekimi düzenlenerek personel alımı tamamlanacak.

Kaynak:kamupersonelialim