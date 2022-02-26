EGM personel alımları ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü Valilik Polis Sosyal Tesisleri İŞKUR üzerinden personel alımı yapacağını duyurdu. EGM KPSS şartı olmadan İŞKUR üzerinden personel alacağını duyurdu. Kurum başvuru şartlarını ve gerekli evrakları duyurdu. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılması gerekmektedir.

EGM Devlet Personel Alımı İçin Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az ilköğretim mezunu olmak,

Adli sicil kaydı temiz olmalı,

Hak kazanan adaylara sınav tarihleri, belgeleri teslim etme ve diğer bilgiler kurumun resmi internet sitesinden ilan edilecek. Hak kazanan adaylar eğitim belgesi, mesleki belge ve yabancı dil belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Kaynak:Kamu alımları