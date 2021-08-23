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DSİ 2 bin 5 sürekli işçi alacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 5 kadroya sürekli işçi alınacak.

Kamu Alımları 23.08.2021, 13:35
DSİ 2 bin 5 sürekli işçi alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, başvurular, Türkiye İş Kurumu il müdürlükleri veya "www.iskur.gov.tr" aracılığıyla yapılacak.

Alınacak personel, ağır vasıta hizmetleri için şoför, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı, sondaj işçisi, kompresör operatörü, vinç operatörü, laborant, topoğraf, hidrolog, aşçı, teknisyen ve bekçi gibi kadrolarda görev yapacak.

Yorumlar (4)
ŞAMRAN KANALI TEMİZLENMİYOR 23 saat önce
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Bülent 20 saat önce
Hadi yine iyisiniz torpilli arkadaşlar işiniz hayırlı olsun
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Vatan sever 19 saat önce
Sana yemin ederim Akp ile mhp nin adamlarından başka hiçbir kimseyi işe almazlar
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Van 22 saat önce
Van da var mı?
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