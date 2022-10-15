Doğaka personel alımları ne zaman, başvuru şartları?

Kurumların personel alımları devam ediyor. Kalkınma Ajansı'da 11149 TL maaşla personel alımı yapacağını duyurdu. İşte detaylar..

Kamu Alımları 15.10.2022, 09:41 15.10.2022, 10:15
Doğaka personel alımları ne zaman, başvuru şartları?

Kurumların personel alımları devam ediyor. Kalkınma Ajansı'da 11149 TL maaşla personel alımı yapacağını duyurdu. İşte detaylar..

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 11149 TL MAAŞLA PERSONEL ALIMI

İSTENİLEN BELGELER

İSTENİLEN MEZUNİYET ALANLARI VE TABAN PUANLARI

BAŞVURU VE SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ

Kaynak:Kamu alımları

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