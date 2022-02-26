Diyarbakır Belediyesi / Zeytinburnu Zabıta memuru alımı başvuruları başladı mı?

Kurum ve kuruluşların personel alımları devam ediyor. Diyarbakır Belediyesi / Zeytinburnu Zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru ayrıntıları..

Kamu Alımları 26.02.2022, 14:49
Diyarbakır Belediyesi / Zeytinburnu Zabıta memuru alımı başvuruları başladı mı?

Kamu personeli alımı Belediyeler için devam ediyor. Belediyeler zabıta memuru alımı yapıyor. Kamu 117 kadroya nasıl başvuru kabul etmektedir.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 6780 TL maaş ile zabıta memuru alıyor. Başvuru şartları ve detayları haberimizin içeriğinde.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 4 Nisan 2022 ile 8 Nisan 2022 tarihleri arasında 75 zabıta memuru alımı yapıyor. Adayların 75 zabıta memuru alımı için KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olması gerekmektedir.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yayınladığı ilana göre;

Adayların, Mahalli idareler, Mahalli idareler (Zabıta), Yerel Yönetimler, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Özel Güvenlik ve Koruma, Turizm ve Otel işletmeciliği, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri veya Adalet Ön Lisans bölümlerinden mezun olması gerekmektedir.

Zeytiburnu Belediyesi personel alımı

Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 04 Nisan 2022 ile 08 Nisan 2022 tarihleri arasında 6780 TL maaş ile 42 personel alımı yapacağını ilan etti. İstanbul Zeytinburnu Belediyesi KPSS P93 ve P3 puan türlerinden en az 70 puan ile zabıta memuru alımı yapıyor.

Zeytinburnu Belediyesi 39’u erkek, 3’ü kadın olmak üzere 42 zabıta memuru alımı yapıyor. Belediyenin yayınladığı ilana göre;

3 kadın aday için; Bilgisayar Teknolojisi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Grafik Tasarımı, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi ön lisans bölümlerinden mezun,

14 erkek aday için; herhangi bir ön lisans bölümlerinden mezun,

25 erkek aday için; en az lisans düzeyinde İktisat, Kamu Yönetimi, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İletişim Bilimleri, Yerel Yönetimler, Fotoğraf ve Video, Fotoğraf, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden mezun olmak şartı bulunmaktadır.

117 Zabıta Memuru Alımı İçin İstenilen Genel Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum kalmamak,

Herhangi bir suçtan dolayı mahkum kalmamak,

Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmaması,

Görevini yapmasına herhangi bir engel hastalığı bulunmaması,

30 yaşını doldurmamış olmak,

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

KPSS’ den istenilen puan türünden en az asgari puanı almış olmak,

İlan edilen kadrolar için istenilen nitelikleri ve başvuru şartlarını taşımak.

Kaynak:Kamu personel alımları

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