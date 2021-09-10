Diyanet İşleri Bakanlığı KPSS 50 Puanla Personel Alımı yapıyor!

Diyanet İşleri Bakanlığı KPSS 50 Puanla En Az Lise Mezunu 47 kamu personeli Alımı Yapıyor

Son dönemde artan personel alımları iş arayanların yüzünü güldürdü. Diyanet bakanlığı en az lise mezunu 47 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Peki diyanet hangi pozisyonda personel alımı yapacak? Personel alımı hangi illerde olacak? Hangi pozisyonda alım olacak? Kimler ilana başvuru yapabilir? Başvurular nereden yapılır?

Diyanet işleri bakanlığı 47 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Diyanet İşleri yapacağı alımda 47 hizmetli alımı yapacak. Yapacağı alımlarda 2020 yılına ait KPSS puanı esasa alınarak kadro sayısının 3 katı aday çağırılarak sözlü sınav başarısına göre alım yapılacak.

Başvuru Şartları Nelerdir?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Lise veya dengi okul mezunu olmak,

3. 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP94 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak;

Şartları aranıyor.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Diyanet işlerinin personel alımı başvuruları “sinav.diyanet.gov.tr” adresinden online olarak yapılacaktır.

Başvuru tarihi ne zaman?

Diyanet işlerinin personel alımı başvuru tarihi 13.09.2021 de başlayıp, 24.09.2021 saat 23:59:59 da sona erecektir.