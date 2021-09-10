Diyanet İşleri Bakanlığı 30 Yeni personel Alımı duyurusu yaptı! kemaraman, spiker alımları yapacak!

Diyanet işleri bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada 7 farklı pozisyonda 30 personel alacağını duyurdu. Diyanet işleri bakanlığı personel alımı türkiye geneli olup bütün illerden başvuruları kabul edecek. Peki alımlar hangi pozisyonda yapılacaktır? Başvurular nereden yapılır? Başvuru şartları neler? Kimler başvuru yapabilir?

Hangi pozisyonlarda alım olacak?

Diyanet işleri bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada 7 farklı pozisyonda 30 personel alacağını duyurmuştu peki bunlar hangileri;

Kameraman, prodüktör, montajcı, ses kayıtçısı, yönetmen, spiker ve ışıkçı alınacaktır.

Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

Personel alımı başvurusu yapacak adayların 13.09.2021 – 24.09.2021 tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sınav için ön başvuru yapmaları lazım.

Başvuru şartları nelerdir:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Öğrenim durumuna göre 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP3 veya KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

3. Spiker unvanına başvuru yapacak adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı en az 80 saatlik sunuculuk/spikerlik kursu aldığını gösterir belgeye sahip olmak,

4. Unvanlara göre aşağıdaki tabloda belirtilen yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden/programlarından mezun olmak.

Detaylar: https://kamupersonelialim.com/d/file/diyanet-30-kameraman-spiker-alimi.pdf den ulaşabilirsiniz.

