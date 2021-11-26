Diyanet imam müezzin kayyım Kur’an kursu hocası alımları ne zaman? Diyanet personel alımları

Kurumların personel alımları devam ediyor memur olmak isteyenler kurumların personel alımlarını araştırıyor. Peki hangi kurumların personel alımı devam ediyor. Kurumların personel alımı şartları nelerdir?

Diyanet Alımı

Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş katıldığı bir televizyon programında 15 bin civarında imam ve müezzine ihtiyaç olduğunu söyledi. Başkan Ali Erbaş yeni personel alımlarına ilişkin olarak şunları söyledi: “Bizim bütçemiz, devlet kurumu olduğumuz için ve çalışanlarda devlet memuru olduğu için bütçemizin yüzde 96’sı maaşlara, personel masraflarına gidiyor. Geriye kalıyor yüzde 4. O yüzde 4'le biz planladığımız hizmetlerin yarısını bile yapamıyoruz. Bizim personel sayımız fazla. Buna rağmen bizim şu an 15 bin imam ve müezzine ihtiyacımız var. 9 bin de Kur'an kursu öğretmenine ihtiyacımız var. İllerden, ilçelerden, köylerden sürekli arıyorlar bizim köyümüzde, mahallemizde imam yok diye. Çünkü istediğimiz kadar ilan açamıyoruz. Bu sözler bizi üzüyor. Çünkü devlet imam olarak atamış, onun maaşını verecektir. 130 bin 630 kadar personelimiz var. Bunun dışında camilerimiz, Kur'an kurslarımız yapılıyor. Bunlar devletin verdiği ödeneklerle değil, tamamen milletimizin ve Türkiye Diyanet Vakfı katkılarıyla yapılıyor.”

Diyanet imam müezzin kayyım Kur’an kursu hocası alımları ne zaman?

5 bin 600 imam hatip, 1500 Kur'an kursu öğreticisi ve 700 müezzin kayyım personeli alımı için başvurular, 8-22 Kasım'da "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi/" internet adresi üzerinden yapılmıştı.