Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımları başladı mı?
Kurumların personel alımları devam ediyor. Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Dışişleri Hukuk Uzmanı alacağını duyurdu. İşte başvuru detayları..
Kurumların personel alımları devam ediyor. Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Dışışleri Hukuk Uzmanı alacağını duyurdu. İşte başvuru detayları..
T.C. Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Dışişleri Hukuk
Uzmanlığı Giriş Sınavı Duyurusu, 6 Temmuz 2022
I. GENEL BİLGİLER
(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Dışişleri Hukuk Uzmanı ve
Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar ile Dışişleri
Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında 6004 Sayılı Kanun uyarınca,
Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere “Sözleşmeli Dışişleri
Hukuk Uzmanı” pozisyonu için toplam 30 personel alınacaktır.
(2) Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması, 17-18
Aralık 2022 tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır.
(3) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Dışişleri Bakanlığı
Sözleşmeli Dışişleri Hukuk Uzmanı ve Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Giriş Sınavlarına
İlişkin Usul ve Esaslar’da yer almaktadır.
(4) Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için
yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler.
II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
(1) Sınava başvurabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak
(Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),
b) 01.01.2022 tarihi itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1977 ve daha sonra
doğmuş olanlar),
c) Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin hukuk fakültelerinden
mezun olmak,
(2) Sözleşmeli Dışişleri Hukuk Uzmanlığı sınavına aşağıdaki tabloda gösterilen farklı
kategorilerden birinden başvurulabilecek olup, sözkonusu kategorilerin isimleri,
sınavların yapılacağı yabancı diller, 2020, 2021 veya 2022 yıllarında sınava girilecek
yabancı dilde alınmış olan asgari YDS/e-YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro
sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları da aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından
2020, 2021 veya 2022 yıllarında alınan puanların, bahsekonu uluslararası yabancı dil
sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından
belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.
kaynak:kamu alımları
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|7
|17
|2. Adana Demirspor
|8
|17
|3. Konyaspor
|8
|17
|4. Galatasaray
|8
|17
|5. Trabzonspor
|8
|16
|6. Beşiktaş
|8
|15
|7. Fenerbahçe
|7
|14
|8. Kayserispor
|8
|12
|9. Kasımpaşa
|8
|12
|10. Gaziantep FK
|8
|11
|11. Alanyaspor
|8
|9
|12. Giresunspor
|7
|8
|13. İstanbulspor
|7
|8
|14. Karagümrük
|7
|6
|15. Antalyaspor
|7
|6
|16. Ankaragücü
|7
|4
|17. Sivasspor
|8
|4
|18. Hatayspor
|7
|4
|19. Ümraniye
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|7
|14
|2. Eyüpspor
|7
|14
|3. Sakaryaspor
|7
|12
|4. Pendikspor
|7
|12
|5. Bodrumspor
|7
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Boluspor
|6
|11
|8. Bandırmaspor
|6
|11
|9. Samsunspor
|7
|10
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Göztepe
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|7
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
|6. M. United
|7
|12
|7. Newcastle
|8
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Leeds United
|7
|9
|13. Bournemouth
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|8
|6
|19. Leicester City
|8
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4