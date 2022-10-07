Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımları başladı mı?

Kurumların personel alımları devam ediyor. Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Dışışleri Hukuk Uzmanı alacağını duyurdu. İşte başvuru detayları..

T.C. Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Dışişleri Hukuk

Uzmanlığı Giriş Sınavı Duyurusu, 6 Temmuz 2022

I. GENEL BİLGİLER

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Dışişleri Hukuk Uzmanı ve

Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar ile Dışişleri

Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında 6004 Sayılı Kanun uyarınca,

Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere “Sözleşmeli Dışişleri

Hukuk Uzmanı” pozisyonu için toplam 30 personel alınacaktır.

(2) Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması, 17-18

Aralık 2022 tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır.

(3) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Dışişleri Bakanlığı

Sözleşmeli Dışişleri Hukuk Uzmanı ve Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Giriş Sınavlarına

İlişkin Usul ve Esaslar’da yer almaktadır.

(4) Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için

yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler.

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

(1) Sınava başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak

(Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),

b) 01.01.2022 tarihi itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1977 ve daha sonra

doğmuş olanlar),

c) Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK)

tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin hukuk fakültelerinden

mezun olmak,

(2) Sözleşmeli Dışişleri Hukuk Uzmanlığı sınavına aşağıdaki tabloda gösterilen farklı

kategorilerden birinden başvurulabilecek olup, sözkonusu kategorilerin isimleri,

sınavların yapılacağı yabancı diller, 2020, 2021 veya 2022 yıllarında sınava girilecek

yabancı dilde alınmış olan asgari YDS/e-YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro

sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları da aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından

2020, 2021 veya 2022 yıllarında alınan puanların, bahsekonu uluslararası yabancı dil

sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından

belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

kaynak:kamu alımları