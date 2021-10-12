Dışişleri Bakanlığı Personel Alımları Başladı Mı? Yurt Dışı Personel Alımları Başladı Mı?

Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli personel alımı ilanlarına göre Aşkabat Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alımı yapacak. İlana göre en az lise mezunu ve 46 üst yaş sınırı ile alımı gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Sekreter Alımı

Resmi gazetede yayımlanan personel alımı ilanlarına göre Aşkabat Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alımı yapacağını ilan etti. İlana göre adayların Rusça ve Türkçeyi çok iyi derecede bilmesi gerekmektedir. İlana göre son başvuru tarihi 22 Ekim 2021 açıklandı.

Başvuru Genel Koşulları

18 yaşını doldurmuş olup Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olan adayların 46 yaşını tamamlamamış olması gerekmektedir, kamu haklarından mahrum olmamak ve en az lise mezunu olmaları gerekmektedir.

Affa uğramış olsa bile devlet güvenliğine karşı veya yüz kızartıcı suç işlememiş olmak, 6 aydan fazla hapis yatmamış olmak, adayların görevini yapmasına (sağlıksal, ruhsal, bedensel) engel bir durumu bulunmaması gerekmektedir. İyi derecede Rusça ve Türkçe bilenmesi gerekmektedir, erkek adaylarına askerliğini yapmış olması muaf olması veya ilişiği bulunmaması gerekmektedir, daktilo kullanabilmek. Belirtilen şartlara sahip adaylar başvurularını belirtilen site adres ve belirtilen tarihler arasında kolaylıkla yapabileceklerdir.

Başvuru Adresi ve Şekli

Başvurular 7 Ekim 2021 tarihinde başlamış olup 22 Ekim 2021 tarihinde sona ermiş olacaktır. Başvurular Göroğlu, 59, Aşkabat / Türkmenistan adresi üzerinden şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Başvurular Büyükelçilik resmi internet sayfası üzerinden de yapabileceklerdir. Adayların özgeçmiş, nüfus cüzdanı sonuç belgesi, askerlik durum belgesi, pasaport vb. belgelere sahip olmaları gerekmektedir.

kaynak:kamualımları