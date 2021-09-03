Dışişleri Bakanlığı Kamu Personeli Alımları Ne Zaman? Başvuru Şartları nelerdir?

Dışişleri Bakanlığı Kamu Personeli Alımları Yapacağını Duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Kamu Personeli Alımları Hangi kadrolarda yapılacak? Dışişleri Bakanlığı Kamu Personeli Alımları başvuruları başladı mı? Kaç memur alınacak?

Sözleşmeli memur alımı Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarla kamuoyuna duyuruldu. Yeni kadrolara sözleşmeli kamu personeli alımı yapan bakanlık, detaylar ve başvuru süreçlerinin eksiksiz yerine getirilmesini istiyor.

Dışişleri Bakanlığı Memur Alımları Son Başvuru Ne Zaman?

Dışişleri Bakanlığı memur alımı için son tarihin 17 Eylül 2021 tarihlerini verdi. Adaylar şu kadrolar için belirtilen tarihlere başvuru yapabilecek:

• Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği pozisyonu için son başvuru tarihi 17 Eylül 2021.

• T.C. Washington Büyükelçiliği pozisyonu için 17 Eylül 2021 tarihini temel alacaklar. Kılavuzları da açıklayan bakanlık, tam koşullara uyum bekliyor.

Dışişleri Bakanlığı Memur Alımı Başvuru Şartları

Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli memur alımlarında bahsedilen her iki pozisyon için de başvuru koşulları şu şekildedir:

• T.C. Washington Büyükelçiliği ve BM Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği adına çalışmak için T.C vatandaşlık kimliği olması,

• Başvuru yapılan tarih itibariyle 41 yaşından gün almamak,





• Lise mezunu ve üzeri okul bitirmiş olmak,

• Çeşitli nedenlerle kamu haklarından yoksun kalmamak,

• Erkek adaylar için askerliği yapmış ve tamamlamış olmak,

• Görev gereği çeşitli iklim koşullarında görev yapmaya hazır durumda olmak,

• Sağlık kurulu raporu alarak göreve engel bir durum olmadığını belgelemek,

• Türkçe ve İngilizce dillerini çok iyi düzeyde konuşabiliyor olmak,

• Sözleşmeli personel görev tanımı gereği bilgisayar ve daktilo kullanabilmek gerekmektedir.





Kaç Sözleşmeli Memur Alınacak?

Türkiye Daimi Temsilciliği’ne alınacak kişi sayısı 2 iken T.C. Washington Büyükelçiliği içinse 1 kişi alınacak. Sözleşmeli memur açıklamalarında sözleşmeli sekreter olmak için Dışişleri Bakanlığı kriterlerini kılavuzun tamamını inceleyerek başvuru yapmak gerekiyor.

Başvuru kılavuzu