Dicle Üniversitesi personel alımları başladı mı? Dicle Üniversitesi personel alımı ilanı!

Personel alımları devam ediyor hangi kurumların personel alımları sürüyor merakla araştırılıyor. Personel alımı ilanları heyecanla takip ediliyor. Kurumların personel alımı şartları nelerdir? Başvuru koşulları nelerdir? Kimler başvuru yapabilir?

Kamu Alımları 25.11.2021, 14:40 25.11.2021, 14:40
Dicle Üniversitesi personel alımları başladı mı? Dicle Üniversitesi personel alımı ilanı!

Personel alımları devam ediyor hangi kurumların personel alımları sürüyor merakla araştırılıyor. Personel alımı ilanları heyecanla takip ediliyor. Kurumların personel alımı şartları nelerdir? Başvuru koşulları nelerdir? Kimler başvuru yapabilir?

Dicle Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Dicle Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi alıyor. Son başvuru tarihi 8 Aralık 2021 olarak duyurulan ilanda yer alan bilgiler şöyle;

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden başlamak üzere 15 (onbeş) gündür. Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, puanlar çizelgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doçent kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde, dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak, kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuracaklardır.

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38’ inci maddesi uyarınca belirlenen % 20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından ilgili mevzuatın gereğini ve ilan başvuru şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilenlerin başvuruları ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir. Adaylar ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz web (https://www.dicle.edu.tr/) sayfasından yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Gerekli görülmesi hâlinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçentler müracaat edemezler.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

İlan olunur. 

AÇIKLAMALAR

1. Mikrobiyoloji alanında doçentliğini almış olmak.
2. Ortopedi ve Travmatoloji alanında doçentliğini almış olmak.
3. Protetik diş tedavisi anabilim dalında doçentliğini almış olup adeziv köprüler ve klinik uygulamaları hakkında çalışmaları olmak.
4. Kimya (Analitik Kimya) alanında doçent unvanını almış olup biyoteknolojik bitki ve anti kanser konusunda çalışmaları olmak.
5. Eczacılık fakültesi mezunu olup farmakognozi alanında doktora yapmış olmak.
6. Sanat Tarihi alanında doçentliğini almış olmak.
7. Uygulamalı İstatistik alanında doçentliğini almış olup yarı parametrik karma modeller üzerine çalışmaları olmak.
8. Kimya (Analitik Kimya) alanında doçentliğini almış olup yakıt, su ve gıda analizleri üzerine çalışmaları olmak.
9. Kimya (Anorganik Kimya) alanında doçentliğini almış olup kozmetik, tıbbi cihaz ve lens solüsyonları üzerine çalışmaları olmak
10. Avrupa Birliği alanında doçentliğini almış olup Avrupa Birliği yurttaşlığı konusunda çalışmaları olmak.
11. Kamu hukuku alanında doktora yapmış olup anayasa hukuku konusunda çalışmaları olmak.
12. Hukuk fakültelerinin Maliye ve Ekonomi bölümlerinde çalışmış olup ilgili alanda en az iki yıl ders verme deneyimi olmak.
13. Hadis alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

(*) Bu akademik kadro, 08.02.2021 tarih ve 2021/107 sayılı Cumhurbaşkanı kararının 2. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Yüksek Öğretim Kurulu’nun Dicle Üniversitesi için belirlediği “öncelik arz eden alanlar” çerçevesinde ilan edilmiştir. 

kaynak:türkgün


 

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