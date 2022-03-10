Demir Çelik Sanayi personel alımları başladı mı? / Başvuru tarihleri
Kurumların personel alımları sürüyor. Demir Çelik Sanayi de personel alımı ilanı yayınladı. İşte başvuru detayları..
200 kişilik kadroyu bünyesine katacak Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi başvuruları başladı. 30 kişilik beyaz yaka kadrosu ve 170 kişilik işçi kadrosuna toplamda 200 personel alımı gerçekleştirilecektir.
Başvuru tarihi ve yeri
Başvurular Kardemir web sitesi üzerinden yapılacak, 7 Mart 2022 tarihinde başlayan başvurular 28 Mart 2022 Pazartesi saat 23.59’a kadar devam edecektir.
Başvuru Koşulları
Türk Vatandaşı,
Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış,
Sağlık kurulu raporunda “Çok tehlikeli işlerde çalışabilir” ibaresi olan ve herhangi bir engellilik durumu bulunmayan,
Beyaz yaka kadroları için 35 yaşını doldurmamış, işçi kadroları için 30 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. İşyeri hekimi için 01/03/1970 sonrası doğumlular başvurabilir,
Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülteleri ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen, yurtdışındaki eğitim kurumlarının aşağıda belirtilen bölümlerinden mezun adaylar başvurabilir. (Beyaz Yaka Kadroları için)
İşçi kadroları için Türkiye İş Kurumu Karabük İl Müdürlüğüne kayıtlı olmak
İşkur programlarının herhangi birinden yasaklı olmamak
İşçi kadroları için en az endüstri meslek lisesi, teknik lise, çok programlı meslek lisesi, meslek yüksekokulu ve teknik eğitim fakültesinin; metal, makine, bilgisayarlı makine imalatı, metalürji, raylı sistemler, torna, tesviye, freze, motor, mekatronik, kaynak, montaj, elektronik, otomasyon, döküm, bilgisayar bölümlerinden mezun olmak.
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