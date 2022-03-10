Çankırı Belediyesi personel alımları ne zaman?

Çankırı Çardaklı Belediyesi itfaiye eri ve şoför alımı için ilana çıkan belediye her iki kadroya da birer personel alımı gerçekleştirecektir. Başvurular için ikamet şartı istenmiyor. İki kadro içinde lise mezunu adaylar başvuru yapabiliyor.

KPSS Şartı Kaç?

Adaylar başvurularını yaparken KPSS P94 puanıyla başvuru yapabilecek ve başvuru için 60 ve üstü puan alma şartı bulunuyor. Alımlar 2020 KPSS puanıyla yapılacak.

Alım yapılacak kadrolar ve niteliği

İtfaiye eri, erkek

* Ortaöğretim Kurumlarından (Lise ve dengi ) okullarından mezun olmak.

*En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Şoför, erkek/bayan

* Ortaöğretim Kurumlarından (Lise ve dengi ) okullarından mezun olmak.

*En az C ve D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru Genel Şartları

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Başvuru Özel Şartları

a) İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b)Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c) İtfaiye Eri kadrosu için 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre İtfaiye Eri kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.

e) ) İtfaiye Eri kadrosu için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az C ve D veya en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 25.04.2022–27.04.2022 tarihleri arasında;

Elektronik ortamda, Belediyenin http://www.cardaklı.bel.tr internet adresine gönderilebilecektir. Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Nevzat Ayaz Mah. İstasyon Cad. No:25 Çardaklı Kasabası Atkaracalar/ Çankırı adresine mesai saatleri içinde müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Sınava girmek isteyen adaylar, www.cardakli.bel.tr resmi internet adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

a)Nüfus cüzdanı aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumca onaylanmak üzere fotokopisi,

b)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilebilir)

c)Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilebilir),

d)KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

e)Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f)Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g)Son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

h)Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir.)

ı)Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

İtfaiye Eri kadrosu hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilecektir.)

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