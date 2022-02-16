Çankaya Belediyesi personel alımı başladı mı? Başvuru ilanı

Ankara Çankaya Belediyesi tarafından park görevlisi kadrosunda daimi çalışacak 180 personelin alımı başladı. Başvuran adayların en az ilkokul en çok lise mezunu olması şartı bulunuyor

Başvuru tarihi ve yeri

Başvurular 16 Şubat – 18 Şubat 2022 tarihleri arasında saat 09.00-17.00 saatleri aralığında yapılacaktır. Başvurular şahsen yapılacak olup başvuru adresi Çankaya Vedat Dolakay Nikah Salonu olarak belirlendi.

Başvuru Şartları

Orman yetiştirme ve bahçe bakım işçisi mesleki yeterlilik belgesi, bahçıvanlık sertifikası, peyzaj ve bahçe bakım belgelerinden en az birine sahip olmak.

Eğitim durumu; en az ilkokul en fazla lise mezunu olmak

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya muaf olmak

Adli sicil kaydı bulunmamak

Görevini ifa etmesine engel sağlık sorunu olmamak

35 yaşını doldurmamış olmak

Başvuru için gerekli belgeler

Kimlik fotokopisi

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

İkametgah senedi

1 adet vesikalık fotoğraf

Diploma fotokopisi

Mesleki belge fotokopisi

Askerlik durum belgesi

Adli sicil durum belgesi

Kaynak:Kamu Bülteni