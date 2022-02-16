Çankaya Belediyesi personel alımı başladı mı? Başvuru ilanı
Ankara Çankaya Belediyesi 180 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyenler şartları merak ediyor. İşte ilan detayları..
Ankara Çankaya Belediyesi tarafından park görevlisi kadrosunda daimi çalışacak 180 personelin alımı başladı. Başvuran adayların en az ilkokul en çok lise mezunu olması şartı bulunuyor
Başvuru tarihi ve yeri
Başvurular 16 Şubat – 18 Şubat 2022 tarihleri arasında saat 09.00-17.00 saatleri aralığında yapılacaktır. Başvurular şahsen yapılacak olup başvuru adresi Çankaya Vedat Dolakay Nikah Salonu olarak belirlendi.
Başvuru Şartları
Orman yetiştirme ve bahçe bakım işçisi mesleki yeterlilik belgesi, bahçıvanlık sertifikası, peyzaj ve bahçe bakım belgelerinden en az birine sahip olmak.
Eğitim durumu; en az ilkokul en fazla lise mezunu olmak
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya muaf olmak
Adli sicil kaydı bulunmamak
Görevini ifa etmesine engel sağlık sorunu olmamak
35 yaşını doldurmamış olmak
Başvuru için gerekli belgeler
Kimlik fotokopisi
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
İkametgah senedi
1 adet vesikalık fotoğraf
Diploma fotokopisi
Mesleki belge fotokopisi
Askerlik durum belgesi
Adli sicil durum belgesi
Kaynak:Kamu Bülteni
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|24
|52
|2. 1461 Trabzon FK
|24
|52
|3. Sivas Belediyespor
|24
|45
|4. Bodrumspor
|24
|44
|5. Çorum FK
|24
|43
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|24
|43
|7. Silahtaroğlu Vanspor FK
|24
|42
|8. Somaspor
|24
|41
|9. Afjet Afyonspor
|24
|38
|10. Ankaraspor
|24
|35
|11. İnegölspor
|24
|31
|12. Serik Belediyespor
|24
|30
|13. Etimesgut Belediyespor
|24
|29
|14. Diyarbekirspor
|24
|28
|15. Adıyaman FK
|24
|28
|16. Sarıyer
|24
|23
|17. Turgutluspor
|24
|23
|18. Ergene Velimeşespor
|24
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|24
|13
|20. Niğde Anadolu FK
|24
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|25
|60
|2. Konyaspor
|24
|48
|3. Adana Demirspor
|25
|41
|4. Başakşehir
|24
|40
|5. Alanyaspor
|25
|40
|6. Fenerbahçe
|25
|40
|7. Hatayspor
|25
|39
|8. Beşiktaş
|25
|38
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|25
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Galatasaray
|25
|29
|14. Kasımpaşa
|25
|28
|15. Antalyaspor
|25
|28
|16. Göztepe
|25
|27
|17. Giresunspor
|25
|26
|18. Rizespor
|25
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|24
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|23
|48
|2. Ümraniye
|23
|46
|3. Erzurumspor
|23
|42
|4. Eyüpspor
|22
|40
|5. Bandırmaspor
|23
|39
|6. İstanbulspor
|22
|39
|7. Samsunspor
|23
|36
|8. Adanaspor
|23
|33
|9. Tuzlaspor
|22
|30
|10. Gençlerbirliği
|24
|30
|11. Manisa Futbol Kulübü
|23
|29
|12. Boluspor
|21
|28
|13. Keçiörengücü
|23
|28
|14. Kocaelispor
|23
|27
|15. Menemen Belediyespor
|23
|27
|16. Bursaspor
|23
|24
|17. Altınordu
|23
|22
|18. Denizlispor
|23
|21
|19. Balıkesirspor
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|25
|63
|2. Liverpool
|24
|54
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|25
|43
|5. West Ham United
|25
|41
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Brighton
|24
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
|23
|27
|13. Crystal Palace
|24
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|23
|21
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|21
|14