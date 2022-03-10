Çanakkale Belediyesi personel alımları ne zaman?

Kurumların personel alımları devam ediyor. Çanakkale Belediyesi personel alımı ilanı yayınladı.

Çanakkale Belediye Başkanlığından:

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Çanakkale Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi

olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı,

sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak

kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

SN

Kadro

Unvanı

Hizmet

Sınıfı

Kadro

Derecesi

Kadro

Adedi Niteliği Cinsiyeti

KPSS

Puan

Türü

KPSS

Puanı

1

Zabıta

Memuru

GİH 9 3

Yerel Yönetimler, İşletme /

İşletmecilik, İş İdaresi, İş İdaresi ve

İktisat, Yönetim ve Organizasyon,

İktisat, Kamu Yönetimi, Spor

Bilimleri Lisans programlarının

birinden mezun olmak. En az B

sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

Kadın/

Erkek

P3

En az

60

puan

2

Zabıta

Memuru

GİH 10 3

Mahalli İdareler, Mahalli İdareler

(Zabıta) veya Yerel Yönetimler

Önlisans programlarının birinden

mezun olmak. En az B sınıfı sürücü

belgesi sahibi olmak.

Kadın/

Erkek

P93

En az

60

puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Çanakkale Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için

yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı

Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen

aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

• Türk Vatandaşı olmak,

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya

askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli

bulunmamak,

• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

• İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım

yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

• 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra

Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru

kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla

olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve

boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.

Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

• Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.