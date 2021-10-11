Belediye Personel Alımları Başladı Mı? Belediye Personel Alımları Ne Zaman?

Belediye personel alımları devam ediyor. Hangi belediye ne kadar personel alacak şartları nelerdir? Manisa Büyükşehir Belediyesi Tır Şoföründen Vidanjör Şoförüne, Kepçe Operatöründen Elektrik Teknisyenine farklı meslek guruplarından toplam 48 kamu işçisi alacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

İlan kapsamında Büyükşehir Belediyesi alacağı 48 personeli meslek guruplarına göre farklı yerlerde görevlendirmek üzere kendi bünyesinde işe alacaktır. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar 08 Ekim 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilirler.

Adaylar başvuru yeri olarak MASKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına Başvuracaklardır.

Mülakat Tarihi

Tüm meslek gurupları için 11 Ekim 2021 tarihi saat: 10:00'da mülakat yapılacaktır.

Alınacak 2 Tır Şoförüne Ait Çalışma Adresi, Müracaat Koşulları ve Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Müracaat Koşulları Nelerdir?

En Az İlkokul Mezunu Olmak,

E (C) Sınıfı Ehliyet, SRC 4 ve Psikoteknik Belgelerine Sahip Olmak,

20 Yaşını Doldurmuş ve 51 Yaşından Gün Almamış Olmak,

Askerliğini Yapmış veya Muaf Olmak,

Manisa, Saruhanlı veya Alaşehir İlçesinde İkametgah etmiş olmak,

Sağlık Yönünden Herhangi Bir Engeli Bulunmamak.

Çalışma Adresi

1 Kişi MASKİ Genel Müdürlüğü Alaşehir İlçe Şefliği,

1 Kişi Saruhanlı İlçe Şefliği,

Başvuru İçin Gereken Belgeler

Fotoğraflı Özgeçmiş,

Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

Diploma,

Sabıka Kaydı Belgesi,

Ehliyet, SRC ve Psikoteknik Belge Fotokopisi.

Alınacak 2 Vidanjör Şoförüne Ait Çalışma Adresi, Müracaat Koşulları ve Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Müracaat Koşulları Nelerdir?

En Az İlkokul Mezunu Olmak,

E (C) Sınıfı Ehliyet, SRC 2 ve SRC 4 Belgelerine Sahip Olmak,

20 Yaşını Doldurmuş ve 51 Yaşından Gün Almamış Olmak,

Askerliğini Yapmış veya Muaf Olmak,

Manisa, Saruhanlı veya Alaşehir İlçesinde İkametgah etmiş olmak,

Çalışma Adresi

1 Kişi MASKİ Genel Müdürlüğü Akhisar İlçe Şefliği,

1 Kişi Kırkağaç İlçe Şefliği,

Başvuru İçin Gereken Belgeler

Fotoğraflı Özgeçmiş,

Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

Diploma,

Sabıka Kaydı Belgesi,

Ehliyet ve SRC Belge Fotokopisi.

Kepçe Operatörüne Ait Çalışma Adresi, Müracaat Koşulları ve Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Müracaat Koşulları Nelerdir?

En Az İlkokul Mezunu Olmak,

G Sınıfı Ehliyete Sahip Olmak (Ekskavatör, Beko Loder)

20 Yaşını Doldurmuş ve 51 Yaşından Gün Almamış Olmak,

Askerliğini Yapmış veya Muaf Olmak,

Manisa, Saruhanlı veya Alaşehir İlçesinde İkametgah etmiş olmak,

Sağlık Yönünden Herhangi Bir Engeli Bulunmamak.

Başvuru İçin Gereken Belgeler

Fotoğraflı Özgeçmiş,

Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

Diploma,

Sabıka Kaydı Belgesi,

Ehliyet ve SRC Belge Fotokopisi.

Askerlik Terhis Belgesi veya Muaf Belgesi,

İkametgah Belgesi.



Çalışma Adresi

1 Kişi MASKİ Genel Müdürlüğü,

1 Kişi Salihli İlçe Şefliği,

Elektrik Teknisyenine Ait Çalışma Adresi, Müracaat Koşulları ve Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Müracaat Koşulları Nelerdir?

Teknik Lise veya Endüstri Meslek Lisesinin İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak.

Askerliğini Yapmış veya Muaf Olmak,

Manisa İli Soma veya Gölmarmara İlçesinde İkametgah etmiş olmak,

20-45 Yaş Arasında 46 Yaşından Gün Almamış Olmak.

Çalışma Adresi

1 Kişi MASKİ Genel Müdürlüğü Soma Atık Su Arıtma Tesisi,

1 Kişi Gölmarmara Atık Su Arıtma Tesisi,



Başvuru İçin Gereken Belgeler

Fotoğraflı Özgeçmiş,

Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

Diploma,

Sabıka Kaydı Belgesi,

Askerlik Terhis Belgesi veya Muaf Belgesi,

İkametgah Belgesi.

Makine Teknisyenine Ait Çalışma Adresi, Müracaat Koşulları ve Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Müracaat Koşulları Nelerdir?

Teknik Lise veya Endüstri Meslek Lisesinin İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak.

Askerliğini Yapmış veya Muaf Olmak,

Manisa İli Soma veya Gölmarmara İlçesinde İkametgah etmiş olmak,

20-45 Yaş Arasında 46 Yaşından Gün Almamış Olmak.

Çalışma Adresi

1 Kişi MASKİ Genel Müdürlüğü Soma Atık Su Arıtma Tesisi,



Başvuru İçin Gereken Belgeler

Fotoğraflı Özgeçmiş,

Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

Diploma,

Sabıka Kaydı Belgesi,

Askerlik Terhis Belgesi veya Muaf Belgesi,

İkametgah Belgesi

Çevre Mühendisine Ait Çalışma Adresi, Müracaat Koşulları ve Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Müracaat Koşulları Nelerdir?

Üniversitelerin Çevre Mühendisliği Bölümlerinden Mezun Olmak,

Askerliğini Yapmış veya Muaf Olmak,

Manisa İlinde İkametgah etmiş olmak,

20-45 Yaş Arasında Olmak.



Çalışma Adresi

1 Kişi MASKİ Genel Müdürlüğü Kırkağaç Atık Su Arıtma Tesisi,

Başvuru İçin Gereken Belgeler

Fotoğraflı Özgeçmiş,

Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

Adli Sicil Kaydı (e-Devlet Üzerinden),

Askerlik Terhis Belgesi veya Muaf Belgesi,

İkametgah Belgesi,

Su Arıtma İşçisi Ait Çalışma Adresi, Müracaat Koşulları ve Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Müracaat Koşulları Nelerdir?

En Az İlköğretim Mezunu Olmak,

G Sınıfı Ehliyete Sahip Olmak (Ekskavatör, Beko Loder)

25-40 Yaş Arasında ve 41 Yaşından Gün Almamış Olmak,

Askerliğini Yapmış veya Muaf Olmak,

Manisa İli Şehzadeler, Yunusemre veya Alaşehir İlçesinde İkametgah etmiş olmak,

A2 veya B Sınıfı Ehliyetine Sahip Olmak,

Çalışma Adresi

16 Kişi MASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binaları, Su Depoları, Şantiyeler Vb. İçme Suyu Daire Başkanlığı, 1 kişi Alaşehir,

Başvuru İçin Gereken Belgeler

Fotoğraflı Özgeçmiş,

Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

Diploma,

Adli Sicil Kaydı (e-Devlet Üzerinden),

Askerlik Terhis Belgesi veya Muaf Belgesi,

İkametgah Belgesi,

Ehliyet Fotokopisi,

Biyoloğa Ait Çalışma Adresi, Müracaat Koşulları ve Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Müracaat Koşulları Nelerdir?

Üniversitelerin Biyolog Bölümlerinden Mezun Olmak,

25-40 Yaş Arasında ve 41 Yaşından Gün Almamış Olmak,

Manisa İli Şehzadeler veya Yunusemre İlçesinde İkametgah etmiş olmak,

Laboratuvar Teknik Ekipman ve Cihazlarını Aktif Olarak Kullanabilmek,

Askerliğini Yapmış veya Muaf Olmak,



Çalışma Adresi

1 Kişi MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı,

Başvuru İçin Gereken Belgeler

Fotoğraflı Özgeçmiş,

Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

Diploma,

Adli Sicil Kaydı (e-Devlet Üzerinden),

Askerlik Terhis Belgesi veya Muaf Belgesi,

İkametgah Belgesi,

Sayaç Okuma Elemanına Ait Çalışma Adresi, Müracaat Koşulları ve Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Müracaat Koşulları Nelerdir?

En Az İlköğretim Mezunu Olmak,

G Sınıfı Ehliyete Sahip Olmak (Ekskavatör, Beko Loder)

20-45 Yaş Arasında ve 46 Yaşından Gün Almamış Olmak,

Askerliğini Yapmış veya Muaf Olmak,

Manisa İli Şehzadeler, Yunusemre veya Soma İlçesinde İkametgah etmiş olmak,

A2 veya B Sınıfı Ehliyetine Sahip Olmak,

Çalışma Adresi

6 Kişi MASKİ Genel Müdürlüğü, 1 kişi Soma,

Başvuru İçin Gereken Belgeler

Fotoğraflı Özgeçmiş,

Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

Diploma,

Adli Sicil Kaydı (e-Devlet Üzerinden),

Askerlik Terhis Belgesi veya Muaf Belgesi,

İkametgah Belgesi,

Ehliyet Fotokopisi,

Sayaç Açma Kapama Elemanı İçin Çalışma Adresi, Müracaat Koşulları ve Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Müracaat Koşulları Nelerdir?

En Az İlköğretim Mezunu Olmak,

G Sınıfı Ehliyete Sahip Olmak (Ekskavatör, Beko Loder)

20-45 Yaş Arasında ve 46 Yaşından Gün Almamış Olmak,

Askerliğini Yapmış veya Muaf Olmak,

Manisa İli Şehzadeler, Yunusemre, Salihli, Saruhanlı veya Soma İlçesinde İkametgah etmiş olmak,

A2 veya B Sınıfı Ehliyetine Sahip Olmak,

Çalışma Adresi

5 Kişi MASKİ Genel Müdürlüğü

2 Kişi Salihli İlçe Şefliği,

1 Kişi Saruhanlı İlçe Şefliği,

1 Kişi Soma İlçe Şefliği,

Başvuru İçin Gereken Belgeler

Fotoğraflı Özgeçmiş,

Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

Diploma,

Adli Sicil Kaydı (e-Devlet Üzerinden),

Askerlik Terhis Belgesi veya Muaf Belgesi,

İkametgah Belgesi,

Ehliyet Fotokopisi,

Otomotiv Elektrikçisi İçin Çalışma Adresi, Müracaat Koşulları ve Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Müracaat Koşulları Nelerdir?

Askerliğini Yapmış veya Muaf Olmak,

Sabıka Kaydı Olmaması,

Manisa İli Şehzadeler veya Yunusemre İlçesinde İkametgah etmiş olmak,



Çalışma Adresi

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Başvuru İçin Gereken Belgeler

Başvuru için Belge İstenmeyecektir.

Ayrıca, başvurular cv.manisa.bel.tr internet sitesi üzerinden yapılacak

kaynak:kamualımları