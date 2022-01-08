Bekçi alımı tarihleri ne zaman? Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Kamu kurum ve kuruluşların personel alımları devam ediyor. Bekçi olmak isteyenlerinde gözü bekçi alımı ilanlarında. Peki bekçi alımları ne zaman başlayacak? Kimler bekçi alımlarına başvuru yapabilir.

2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 yılında 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağı geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. 2022 Bekçi alımı ilanı, başvuru tarihleri ve başvuru şartları belli olduğunda EGM internet sitesi üzerinden yayınlanacak.