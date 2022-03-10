Bekaş Bilişim personel alımı başvuruları başladı mı?
Kurumların personel alımları devam ediyor. Bekaş Bilişim personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru detayları..
İşkur üzerinden duyurduğu ilanla farklı kadrolarda farklı niteliklere sahip 80 daimi personel Kocaeli Bekaş Bilişim Bayındırlık bünyesinde istihdam edilecektir.
Başvuru Tarihi ve Şekli
Başvurular 10-13 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular online olarak kariyer.izmit.bel.tr sayfasından yapılacaktır. Sınav/mülakat tarihi ve yeri, başvurusu olumlu sonuçlanan adaylara daha sonra mesaj yada mail yoluyla bildirilecektir.
Başvuru Ortak Koşulları
T.C. vatandaşı olmak
45 yaşını aşmamış olmak
Adli sicil kaydı bulunmamak
Daha önce çalıştığı işyerinden disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak
Yoğun iş temposu ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, ekip çalışmasına uyumlu olmak
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel/bedensel engelli veya sağlık problemi/kronik rahatsızlığı bulunmamak.
Tercihen İzmit ilçesinde ikamet ediyor olmak.
Erkek adaylar için askerliğini bitirmiş olmak
Beden İşçisi, 50 personel
En az ilkokul mezunu olmak
Budama ve tırpan işlerinden anlamak
Diğer Müzisyenler ve Ses Sanatkarları, 15 personel
Güzel Sanatlar Fakültesinden ve Konservatuar Bölümlerinden (Lisans-Ön lisans-Lise) eğitiminden mezun olmak
Ritim bilmek
Pedagojik formasyon tamamlamış olmak
Takım çalışmasına yatkın, titiz, çalışkan, sorumluluk sahibi olmak
İnsan ilişkileri güçlü, iletişimi kuvvetli ve sonuç odaklı olmak
Parke Ustası, 5 personel
En az ilkokul mezunu olmak
Mesleki eğitim merkezlerinin Parke Ustası sertifikasına sahip olmak
Proje okuyabilmek
Parke işlerinde en az 2 yıl deneyimli olmak
Tercihen B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanabilmek
Planlı ve programlı çalışma becerilerine sahip olmak
İnşaat Demir Ustası, 5 Personel
En az ilkokul mezunu olmak
Mesleki eğitim merkezlerinin perde duvar, saha betonu, parapet duvar sertifikasına sahip olmak
Proje okuyabilmek
İnşaat Demir İşlerinde en az 2 yıl deneyimli olmak
Tercihen B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanabilmek
Planlı ve programlı çalışma becerilerine sahip olmak
İnşaat Kalıp Ustası, 5 personel
En az ilkokul mezunu olmak
Mesleki eğitim merkezlerinin perde duvar, saha betonu, arazi kotu alma sertifikasına sahip olmak
Proje okuyabilmek
İnşaat Kalıp işlerinde en az 2 yıl deneyimli olmak
Tercihen B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanabilmek
Planlı ve programlı çalışma becerilerine sahip olmak
Başvuru İçin Gerekli Evraklar
Belirtilen internet adresine kayıt yapılıp daha sonra fotoğraflı cv, diploma veya mezuniyet belgesi, adli sicil kaydı, ikametgah ve mesleki yeterlilik belgesi olmalıdır.
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|28
|35
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|28
|34
|15. Kasımpaşa
|28
|32
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|32
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|27
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|26
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|O
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|27
|58
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|27
|55
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|46
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|2. Liverpool
|27
|63
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|53
|4. Arsenal
|25
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|5. M. United
|28
|47
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|28
|45
|7. Tottenham
|26
|45
|8. Wolverhampton Wanderers
|27
|40
|9. Southampton
|27
|35
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|28
|33
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|25
|22
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