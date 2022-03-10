Bekaş Bilişim personel alımı başvuruları başladı mı?

İşkur üzerinden duyurduğu ilanla farklı kadrolarda farklı niteliklere sahip 80 daimi personel Kocaeli Bekaş Bilişim Bayındırlık bünyesinde istihdam edilecektir.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Başvurular 10-13 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular online olarak kariyer.izmit.bel.tr sayfasından yapılacaktır. Sınav/mülakat tarihi ve yeri, başvurusu olumlu sonuçlanan adaylara daha sonra mesaj yada mail yoluyla bildirilecektir.

Başvuru Ortak Koşulları

T.C. vatandaşı olmak

45 yaşını aşmamış olmak

Adli sicil kaydı bulunmamak

Daha önce çalıştığı işyerinden disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak

Yoğun iş temposu ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, ekip çalışmasına uyumlu olmak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel/bedensel engelli veya sağlık problemi/kronik rahatsızlığı bulunmamak.

Tercihen İzmit ilçesinde ikamet ediyor olmak.

Erkek adaylar için askerliğini bitirmiş olmak

Beden İşçisi, 50 personel

En az ilkokul mezunu olmak

Budama ve tırpan işlerinden anlamak

Diğer Müzisyenler ve Ses Sanatkarları, 15 personel

Güzel Sanatlar Fakültesinden ve Konservatuar Bölümlerinden (Lisans-Ön lisans-Lise) eğitiminden mezun olmak

Ritim bilmek

Pedagojik formasyon tamamlamış olmak

Takım çalışmasına yatkın, titiz, çalışkan, sorumluluk sahibi olmak

İnsan ilişkileri güçlü, iletişimi kuvvetli ve sonuç odaklı olmak

Parke Ustası, 5 personel

En az ilkokul mezunu olmak

Mesleki eğitim merkezlerinin Parke Ustası sertifikasına sahip olmak

Proje okuyabilmek

Parke işlerinde en az 2 yıl deneyimli olmak

Tercihen B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanabilmek

Planlı ve programlı çalışma becerilerine sahip olmak

İnşaat Demir Ustası, 5 Personel

En az ilkokul mezunu olmak

Mesleki eğitim merkezlerinin perde duvar, saha betonu, parapet duvar sertifikasına sahip olmak

Proje okuyabilmek

İnşaat Demir İşlerinde en az 2 yıl deneyimli olmak

Tercihen B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanabilmek

Planlı ve programlı çalışma becerilerine sahip olmak

İnşaat Kalıp Ustası, 5 personel

En az ilkokul mezunu olmak

Mesleki eğitim merkezlerinin perde duvar, saha betonu, arazi kotu alma sertifikasına sahip olmak

Proje okuyabilmek

İnşaat Kalıp işlerinde en az 2 yıl deneyimli olmak

Tercihen B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanabilmek

Planlı ve programlı çalışma becerilerine sahip olmak

Başvuru İçin Gerekli Evraklar

Belirtilen internet adresine kayıt yapılıp daha sonra fotoğraflı cv, diploma veya mezuniyet belgesi, adli sicil kaydı, ikametgah ve mesleki yeterlilik belgesi olmalıdır.

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