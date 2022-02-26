Bandırma Öğretmen Evi-Karaman Öğretmen Evi personel alımları ne zaman?
Kurum ve kuruluşların personel alımları devam ediyor. Öğretmen Evide personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru detayları..
Bandırma Öğretmen Evi ve Kahraman Öğretmen Evi bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Kurumlar başvuru şartlarını ve tarihlerini ilan etti.
Bandırma Öğretmen Evi bünyesinde çalıştırılmak üzere aşçı yardımcısı alacağını duyurdu. Öğretmen Evi 18-40 yaş aralığında aşçı yardımcısı alımı gerçekleştiriyor.
Balıkesir Bandırma Öğretmenevi Aşçı Yardımcısı İçin Başvuru Şartları
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az ilkokul mezunu olmak,
18 ile 40 yaş aralığında olmak,
Aşçılık sertifikası veya belgesine sahip olma,
Aşçı sektöründe en az 6 yıl deneyimli,
Başvuru yapacak adaylar için son tarih 01 Mart 2022 tarihinde sonlanıyor.
Kaynak:Kamu alımları
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|26
|58
|2. 1461 Trabzon FK
|26
|55
|3. Bodrumspor
|26
|50
|4. Sivas Belediyespor
|26
|48
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|26
|48
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|26
|46
|7. Somaspor
|26
|45
|8. Afjet Afyonspor
|26
|44
|9. Çorum FK
|26
|43
|10. İnegölspor
|26
|37
|11. Ankaraspor
|26
|36
|12. Etimesgut Belediyespor
|26
|33
|13. Serik Belediyespor
|26
|30
|14. Diyarbekirspor
|26
|28
|15. Adıyaman FK
|26
|28
|16. Sarıyer
|26
|27
|17. Turgutluspor
|26
|25
|18. Ergene Velimeşespor
|26
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|26
|13
|20. Niğde Anadolu FK
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|66
|2. Konyaspor
|26
|49
|3. Başakşehir
|26
|46
|4. Adana Demirspor
|27
|45
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|27
|38
|10. Gaziantep FK
|26
|36
|11. Karagümrük
|26
|36
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Galatasaray
|26
|32
|14. Antalyaspor
|27
|32
|15. Kasımpaşa
|26
|29
|16. Göztepe
|26
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
|4. Bandırmaspor
|25
|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|25
|42
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Manisa Futbol Kulübü
|26
|36
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Boluspor
|24
|34
|11. Keçiörengücü
|25
|34
|12. Tuzlaspor
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Denizlispor
|26
|27
|17. Bursaspor
|24
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. Arsenal
|24
|45
|6. West Ham United
|26
|42
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|25
|40
|9. Southampton
|26
|35
|10. Brighton
|25
|33
|11. Crystal Palace
|26
|29
|12. Leicester City
|23
|27
|13. Aston Villa
|24
|27
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|26
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Burnley
|23
|20
|19. Watford
|25
|18
|20. Norwich City
|26
|17