Bandırma Öğretmen Evi-Karaman Öğretmen Evi personel alımları ne zaman?

Bandırma Öğretmen Evi ve Kahraman Öğretmen Evi bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Kurumlar başvuru şartlarını ve tarihlerini ilan etti.

Bandırma Öğretmen Evi bünyesinde çalıştırılmak üzere aşçı yardımcısı alacağını duyurdu. Öğretmen Evi 18-40 yaş aralığında aşçı yardımcısı alımı gerçekleştiriyor.

Balıkesir Bandırma Öğretmenevi Aşçı Yardımcısı İçin Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az ilkokul mezunu olmak,

18 ile 40 yaş aralığında olmak,

Aşçılık sertifikası veya belgesine sahip olma,

Aşçı sektöründe en az 6 yıl deneyimli,

Başvuru yapacak adaylar için son tarih 01 Mart 2022 tarihinde sonlanıyor.

Kaynak:Kamu alımları