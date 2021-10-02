Aselsan Personel Alımı, 5-8 Bin Maaş Mı Verilecek?

ASELSAN kamu işçisi alımı ilanı yayınladı. Aselsan kamu personel alımı için gereken başvuru koşulları ve alımların detayları da açıklandı. 5-8 bin TL maaşlı personel alımı ilanına kimler nasıl başvuru yapacağı açıklandı. Navigasyon ve ataletsel sistem mühendisi, Pcb tasarım mühendisi ve teknisyeni, Aviyonik yazılım doğrulama mühendisi, Java yazılım uzmanı, elektronik harp sistemleri mühendisleri, Navigasyon tasarım mühendisi, gerçek zamanlı yazılım geliştirme mühendisi alımı yapılacak. İş başvurusu yapacak olan adayların kurum sayfasında yer alan bilgileri eksiksiz olarak doldurması gerekecektir.



ASELSAN İşçi Başvurusu Nasıl Yapılır?

ASELSAN bünyesinde kamu işçisi olarak çalışmak isteyenlerin kurumun internet sitesine üye olarak kullanıcı adı ve şifre almaları gerekiyor. Buraya giriş yaparak ASELSAN işçi başvurusu ilanlarına başvuru yapılabilir.

Mezuniyet ve iş deneyimine göre ilgili pozisyonlara başvuru yapabilirsiniz.

Sizden istenen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, site üzerinden güncel olarak takip yapabilirsiniz.

https://www.aselsan.com.tr/tr/kariyer/aselsanli-olmak/acik-pozisyonlar üzerinden başvuru yapacağınız birçok ilana ulaşabilirsiniz.

İş başvurusu yapmak istediğinizde son derece önemli olan ilanları takip ederek, gereken başvuru koşullarına uygun bir şekilde süreci takip edebilirsiniz. Özellikle kamu işçisi ilanlarını sistemden takip ederek size uygun olanlara başvurabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

Her ilanda ayrı özel şartları bulunduğu üzere başvuru ekranından giriş yapılarak incelenmesi gerekiyor. Aselsan personel alımları için lise ve teknik lise mezunu personeller de alınabiliyor. Bu tür ilanlar için ilgili pozisyonlara uygunsanız kısa sürede başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. İnternet üzerinden sisteme üye olup istenen bilgileri doldurup, gerekli belgeleri sisteme yükledikten sonra başvurunuzu yapabilirsiniz.



Başvurunuzun aranan niteliklere uygun olması durumunda görüşmeye çağrılacak ve iş konusunda detaylı bilgi edinebileceksiniz. Maaş konusunda da başvuru yapacağınız pozisyona göre değişen maaşlar alabilirsiniz.

kaynak:kamupersonelialim.com