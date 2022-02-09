Ankara Ye-Pa personel alımı ne zaman? Başvurular başladı mı?

Kadrolara başvuru yapacak adaylar için başvuru süresi bir gün olarak belirtildi. Başvurular 9 Şubat 2022 tarihinde yapılacaktır.

Alınacak kadrolar:

74 Büro Memuru (Genel),

438 Beden İşçisi (Genel),

63 Beden İşçisi (Temizlik)

14 Garson,

1 Şoför (yolcu taşıma) B ehliyetli

13 Acil Tıp Teknisyeni,

1 Aşçı Yardımcısı,

52 Cankurtaran,

25 Mutfak Görevlisi,

1 Acil Tıp Teknikeri,

4 Aşçı,

1 Bilgisayar Teknikeri,

55 Diğer Okul Öncesi Öğretmeni,

1 İş Güvenliği ve Sağlığı Saha Elemanı,

2 Havuz Suyu,

1 Biyolog,

71 Öğretmen,

1 Psikolog,

2 Sosyal Hizmet Uzmanı

2 Sosyolog alınacaktır.

Adaylar başvuru adresine başvuru formunu doldurarak gitmelidir. Başvuracak adaylar için Ankara’da ikamet ediyor olmak şartı bulunuyor.

Başvuru adresi: İvedik Cad. No:33 Kat:3 Yenimahalle Belediye Sarayı Yenimahalle/ANKARA

Kaynak:kamu bülteni