Ankara Büyükşehir KPSS 60 Puanla 150 İtfaiye Eri Alımı

Belediye İtfaiye Eri Kamu Personeli Alımı

Büyükşehir belediye itfaiye eri kamu personeli alımı genel kadro şartları;

Alınacak memurlar Genel İdare Hizmetleri sınıfında 10 dereceli kadro ile alınacak,

Adayların önlisans İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği ya da Sivil savunma ve itfaiyecilik bölüm mezunu olması,

Kadın erkek adayların KPSS P93 puanı en az 60 olması,

Adayların C sınıfı ehliyetini bulunması,

Türk vatandaşı olması,

Askerlik ilişiği bulunmaması,

Mesleğini sürekli yapmasına engel olacak zihinsel ya da bedensel engeli olmaması gerekiyor.

İtfaiye Eri Alım Özel Şartları Nelerdir?

İtfaiye eri olarak alınacak personellerin itfaiye eri alımı yönetmeliğinde geçen;

Mezun olunan okul durumuna göre ilgili yıl KPSS puanını asgari olarak alması gerekmekte olup bu ilan için 2020 yılı Kamu personeli seçme sınavı puanı üzerinden alım yapılıyor.

Adayların erkeklerde en az 167 cm. kadınlarda en az 160 cm boyunda olması,

Adayların kilo şartlarının belirlenmesinde boylarının 100 cm üzerinde geçen rakamın üzerine 10 kilo fazla ya da 10 kilo eksik olması (Boyu 160 cm olan bir kişinin kilosunun en az 50 en fazla 70 kilo olması gerekmektedir.).

Adayların kapalı alan, dar mekan, yükseklik gibi fobileri olmaması şartları bulunmaktadır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı Başvuruları

Ankara Büyükşehir Belediyesi personel alımına başvuru şartlarını taşıyan tüm Türkiye genelinden adayların 01 Kasım 2021 tarihi ile 12 Kasım 2021 tarihleri arasında kılavuzda belirtilen evraklarla birlikte Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleks içindeki Atatürk Spor ve Sergi Sarayı Altındağ adresinde boy ve kilo ölçümü ile tamamlanacaktır.

Kaynak:kamupersonelialim.com