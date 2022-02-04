Ankara Asfalt fabrikası personel alımı ilanı / başvurular başladı mı?
Ankara Asfalt fabrikası personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru detayları..
ASFAT, duyurduğu ilanla lisans mezunu personel alımı yapacak. Alınacak personel daimi kadroda olacaktrı. Lisansn mezunlarının başvurabildiği kadrolar için kaç adet personel alımı yapılacağı belirtilmemiş. Başvurular elektronik ortamda olup ik@asfat.com.tr adresinden yapılacaktır. Başvuru yapacak adayların buradan özgeçmiş bilgilerini yollaması gerekiyor.
Başvurular 3 Şubat 2022 tarihinde başlamış olup son başvuru tarihi 11 Şubat 2022’dir.
Başvurabilmek için gerekli şartlar
Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Hukuk vb. fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
İç denetim süreçlerinde en az 3 yıl deneyimli
Tercihen savunma sanayii sektöründe ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarında iç denetim faaliyetlerinde bulunmuş
İyi derecede İngilizce bilen
Kalite ve sonuç odaklı
Sürekli öğrenme ve gelişmeye açık
Yurt içi/ yurt dışı setahat engeli olmayan
Yapılacak güvenlik soruşturması sonucunda ASFAT’ta çalışmasına mani bir husus bulunmayan
35 yaşını aşmamış
adaylar başvuru yapabilir.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Lisans Mezuniyeti (en az 2.70/4 diploma puanı)
YDS’den 70 ve üzeri puan almış olmak (ÖSYM eşdeğerlik tablosundaki YDS eşdeğerliği bulunan sınav puanları kabul edilmektedir.) veya % 100 İngilizce eğitim veren üniversite mezunu olmak.
Kaynak:kamu bülteni
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|22
|48
|2. 1461 Trabzon FK
|22
|46
|3. Sivas Belediyespor
|22
|41
|4. Bodrumspor
|22
|40
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|22
|40
|6. Afjet Afyonspor
|21
|38
|7. Somaspor
|21
|38
|8. Çorum FK
|22
|37
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|21
|35
|10. Ankaraspor
|22
|32
|11. Serik Belediyespor
|22
|29
|12. İnegölspor
|22
|28
|13. Etimesgut Belediyespor
|22
|26
|14. Diyarbekirspor
|22
|25
|15. Turgutluspor
|22
|23
|16. Sarıyer
|22
|21
|17. Adıyaman FK
|21
|19
|18. Ergene Velimeşespor
|22
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|22
|12
|20. Niğde Anadolu FK
|22
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12