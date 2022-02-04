Ankara Asfalt fabrikası personel alımı ilanı / başvurular başladı mı?

ASFAT, duyurduğu ilanla lisans mezunu personel alımı yapacak. Alınacak personel daimi kadroda olacaktrı. Lisansn mezunlarının başvurabildiği kadrolar için kaç adet personel alımı yapılacağı belirtilmemiş. Başvurular elektronik ortamda olup ik@asfat.com.tr adresinden yapılacaktır. Başvuru yapacak adayların buradan özgeçmiş bilgilerini yollaması gerekiyor.

Başvurular 3 Şubat 2022 tarihinde başlamış olup son başvuru tarihi 11 Şubat 2022’dir.

Başvurabilmek için gerekli şartlar

Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Hukuk vb. fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

İç denetim süreçlerinde en az 3 yıl deneyimli

Tercihen savunma sanayii sektöründe ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarında iç denetim faaliyetlerinde bulunmuş

İyi derecede İngilizce bilen

Kalite ve sonuç odaklı

Sürekli öğrenme ve gelişmeye açık

Yurt içi/ yurt dışı setahat engeli olmayan

Yapılacak güvenlik soruşturması sonucunda ASFAT’ta çalışmasına mani bir husus bulunmayan

35 yaşını aşmamış

adaylar başvuru yapabilir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Lisans Mezuniyeti (en az 2.70/4 diploma puanı)

YDS’den 70 ve üzeri puan almış olmak (ÖSYM eşdeğerlik tablosundaki YDS eşdeğerliği bulunan sınav puanları kabul edilmektedir.) veya % 100 İngilizce eğitim veren üniversite mezunu olmak.

Kaynak:kamu bülteni