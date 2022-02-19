Alanya Belediyesi personel alımı başladı mı? Başvuru ilanı
Kamu kurum ve kuruluşların personel alımları devam ediyor. Alanya Belediyesi'de personel alımı yapacağını duyurdu. İşte alım detayları..
Eğitim şartı olmayan başvuru için başvurular tek gün ile sınırlandırıldı. Daimi kadroda istihdam edilmek üzere alınacak personeller için Alanya’da ikamet etmek gerekiyor.
Alanya Belediye Başkanlığı ilgili müdürlüklerinde çalıştırılacak personeller için haftalık çalışma saati 45 saat olarak duyuruldu.
Başvurular şahsen yapılacak, başvuru adresi Güllerpınarı Mah. İzzet Azakoğlu Cad. No:58 Alanya/Antalya olarak bildirildi. Görüşme/mülakat tarihi ise 21 Şubat 2022 saat 10.00-16.00 saatleri arasındadır.
Başvuru Koşulları
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşını tamamlamış olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Askerlik ile ilişkisi bulunmamak
Emekliliği hak kazanmamış olmak veya emekli olmamak
Alanya (Antalya) ili sınırları içerisinde ikamet etmek
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Kimlik fotokopisi
Diploma fotokopisi
Adli sicil kaydı
Nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi
Kaynak: Kamu Bülteni
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|24
|52
|2. 1461 Trabzon FK
|24
|52
|3. Sivas Belediyespor
|24
|45
|4. Bodrumspor
|24
|44
|5. Çorum FK
|24
|43
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|24
|43
|7. Silahtaroğlu Vanspor FK
|24
|42
|8. Somaspor
|24
|41
|9. Afjet Afyonspor
|24
|38
|10. Ankaraspor
|24
|35
|11. İnegölspor
|24
|31
|12. Serik Belediyespor
|24
|30
|13. Etimesgut Belediyespor
|24
|29
|14. Diyarbekirspor
|24
|28
|15. Adıyaman FK
|24
|28
|16. Sarıyer
|24
|23
|17. Turgutluspor
|24
|23
|18. Ergene Velimeşespor
|24
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|24
|13
|20. Niğde Anadolu FK
|24
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|25
|60
|2. Konyaspor
|25
|49
|3. Başakşehir
|25
|43
|4. Adana Demirspor
|25
|41
|5. Alanyaspor
|25
|40
|6. Fenerbahçe
|25
|40
|7. Hatayspor
|25
|39
|8. Beşiktaş
|25
|38
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|25
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Kasımpaşa
|26
|29
|14. Galatasaray
|25
|29
|15. Antalyaspor
|25
|28
|16. Göztepe
|25
|27
|17. Giresunspor
|25
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|24
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|24
|49
|2. Ümraniye
|24
|49
|3. Erzurumspor
|24
|43
|4. Eyüpspor
|23
|41
|5. Bandırmaspor
|24
|40
|6. İstanbulspor
|23
|39
|7. Samsunspor
|23
|36
|8. Adanaspor
|24
|33
|9. Boluspor
|22
|31
|10. Keçiörengücü
|24
|31
|11. Tuzlaspor
|22
|30
|12. Manisa Futbol Kulübü
|24
|30
|13. Gençlerbirliği
|24
|30
|14. Menemen Belediyespor
|24
|28
|15. Kocaelispor
|23
|27
|16. Bursaspor
|23
|24
|17. Denizlispor
|24
|24
|18. Altınordu
|24
|22
|19. Balıkesirspor
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|25
|63
|2. Liverpool
|24
|54
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|25
|43
|5. West Ham United
|25
|41
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Brighton
|24
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
|23
|27
|13. Crystal Palace
|24
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|23
|21
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|21
|14