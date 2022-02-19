Alanya Belediyesi personel alımı başladı mı? Başvuru ilanı

Eğitim şartı olmayan başvuru için başvurular tek gün ile sınırlandırıldı. Daimi kadroda istihdam edilmek üzere alınacak personeller için Alanya’da ikamet etmek gerekiyor.

Alanya Belediye Başkanlığı ilgili müdürlüklerinde çalıştırılacak personeller için haftalık çalışma saati 45 saat olarak duyuruldu.

Başvurular şahsen yapılacak, başvuru adresi Güllerpınarı Mah. İzzet Azakoğlu Cad. No:58 Alanya/Antalya olarak bildirildi. Görüşme/mülakat tarihi ise 21 Şubat 2022 saat 10.00-16.00 saatleri arasındadır.

Başvuru Koşulları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Askerlik ile ilişkisi bulunmamak

Emekliliği hak kazanmamış olmak veya emekli olmamak

Alanya (Antalya) ili sınırları içerisinde ikamet etmek

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Kimlik fotokopisi

Diploma fotokopisi

Adli sicil kaydı

Nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi

Kaynak: Kamu Bülteni