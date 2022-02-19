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Alanya Belediyesi personel alımı başladı mı? Başvuru ilanı

Kamu kurum ve kuruluşların personel alımları devam ediyor. Alanya Belediyesi'de personel alımı yapacağını duyurdu. İşte alım detayları..

Kamu Alımları 19.02.2022, 09:35
Alanya Belediyesi personel alımı başladı mı? Başvuru ilanı

Eğitim şartı olmayan başvuru için başvurular tek gün ile sınırlandırıldı. Daimi kadroda istihdam edilmek üzere alınacak personeller için Alanya’da ikamet etmek gerekiyor.

Alanya Belediye Başkanlığı ilgili müdürlüklerinde çalıştırılacak personeller için haftalık çalışma saati 45 saat olarak duyuruldu.

Başvurular şahsen yapılacak, başvuru adresi Güllerpınarı Mah. İzzet Azakoğlu Cad. No:58 Alanya/Antalya olarak bildirildi. Görüşme/mülakat tarihi ise 21 Şubat 2022 saat 10.00-16.00 saatleri arasındadır.

Başvuru Koşulları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşını tamamlamış olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Askerlik ile ilişkisi bulunmamak
Emekliliği hak kazanmamış olmak veya emekli olmamak
Alanya (Antalya) ili sınırları içerisinde ikamet etmek

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Kimlik fotokopisi
Diploma fotokopisi
Adli sicil kaydı
Nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi

Kaynak: Kamu Bülteni

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