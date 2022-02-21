Akbank personel alımı başladı mı? Ne zaman?

Akbank, ülkenin farklı noktalarında istihdam edilmek üzere çok sayıda personel alımı yapıyor. Aktif olarak halen 104 açık iş ilanı bulunuyor.

Alınacak kadrolar arasında hem lisans mezunlarına hem de farklı nitelikteki personellere ihtiyaç bulunmaktadır.

Öğrenci kadrosu için 4 farklı pozisyonda açık il ilanı bulunmaktadır.

Yeni mezun ve 1 yıldan az iş deneyimi kadrosu için 8 iş ilanı adayların başvurusunu bekliyor.

Profesyonel kadrosu için ise 1 yıldan fazla iş tecrübesi aranıyor. Bu kadroya toplamda 97 açık pozisyondan yüzlerce personel alımı yapılacak.

Başvuruların bazıları 30 Aralık 2022 tarihine kadar devam ederken bazı başvurular için bitiş tarihi yayımlanmadı.

Ayrıca hem şubelerde çalışma hem de uzaktan çalışma gibi farklı iş kolları da mevcut.

Kaynak:Kamu Bülteni