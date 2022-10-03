Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? 2022

Kamu kurumlarının personel alımları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'da personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru detayları..

Kamu Alımları 03.10.2022, 10:06 03.10.2022, 10:52
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? 2022

Kamu kurumlarının personel alımları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'da personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru detayları..

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 25 kamu personeli alımı başvuruları bugün başlıyor.

25 İşaret Dili Tercümanı alınacak. Adayların sınavdan geçerli not almaları gerekmektedir.

Kaynak:Kamu alımları

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