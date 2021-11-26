AFAD personel alımları son gün ne zaman? AFAD Personel Alımı Var Mı? AFAD memur alım şartları neler?

AFAD tarafından kamuya alınacak 1749 kamu personeli alımı işlemleri ne zaman geçekleştirilecek? İşçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? AFAD personel alımı şartları neler? İşte acil durum personel alımı ile alakalı tüm gelişmeler…

AFAD Personel Alımı

Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kamu idareleri içerisinde acil durum kariyeri yapmak isteyen adaylar için personel alımı yapacak. Son yayınlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN 10 Eylül tarihli onayı ile AFAD bünyesinde hali hazırda açık bulunan devlet memuru kadrolarına 1749 kamu personeli alımı yapılacağı ve ekinden alınacak personellerin alacağı maaş bilgilerine kadar yayınlanmıştı.

Kamuya yeni alım bekleyen binlerce kamu personel adayı tarafından AFAD tarafından yapılacak kamu personel alımı başvurularının zamanı ve başvuru şartları ile başvuruların nasıl yapılması gerektiği konusunda araştırmalar yapılmaya başladı. Acil durum işçi alımı ve personel alımı nasıl yapılacak.

AFAD tarafından açıklanan 1749 kamu personeli alımı onayına göre yapılacak personel alımında adayların en az lise mezunu olması gerekmektedir.

AFAD Kamu Personel Alımında Başvurular Nasıl?

AFAD kamu personel alımı başvuruları için adayların DMK da geçerli olan memur olma genel şartları olarak tabir edilen şartları taşımaları.

Adayların yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmaları şartları aranmaktadır.



Ayrıca adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Adayların vatandaş olarak kamusal hakların kullanımından mahrum edilmemiş olması,

Adli sicil kayıtlarında suçtan hükümlü olarak kaydı bulunmaması,

Adayların yaş olarak 18 yaşını tamamlamış olması (Üst yaş kılavuz ile belirlenir),

Adayların askerliğini yapmış ya da askerlik ile ilgisi olmaması,

Memuriyete geçiş için zorunlu bulunan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlarının olumlu olumlu olması,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Eylül 2021 tarihinde onayladığı ve bu onay ile ihdas edilen AFAD 1749 kamu personel alımına ilişkin açıklanan boş kadrolar ve bu boş kadrolara ilişkin alım sayıları açıklandı. Açıklanan boş kadroları yayınlıyoruz.

Kadro Unvanı ve Sayıları

183 Destek Personeli,

61 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

3 Avukat,

7 Diğer Sağlık Personeli,

7 Teknisyen,

5 Veteriner Hekim,

61 Sosyal Çalışmacı,

146 Mühendis,

175 Büro Personeli,

1101 Arama ve Kurtarma Teknisyeni olarak ilan edildi.

Alımı yapılacak olan destek personeli en az lise mezunu adaylar arasından yapılması bekleniyor. Kadrolar yayınlanması ile birlikte ilanın yayınlanması anlık olarak söz konusu olabilecektir. Sitemizde sizlere anlık olarak sunacağız.

kaynak:kamu alımları