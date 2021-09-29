AFAD 1749 Kamu Personeli Alacak (Kadroları Duyuruldu)

AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni

Yayınlanan kadro tahsisi ile AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni olarak 1.101 kişi kamu personeli alımı yapacak.

Arama Kurtarma Teknisyeni olarak başvuru yapacak adayların asgari mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olması, önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan kamu personel alımı ilanı başvuru tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış olması ve ilanda belirtilecek boy ve kilo şartını taşıması şartı bulunmakta ve yeni girecek personel için aylık brüt ücret 4 Bin 340 TL olacak.

Büro Personeli AFAD 175 Kamu Personeli Alımı

Tahsis işlemlerinin netleşmesi sonrasında AFAD 175 Büro Personeli alımı yapacak. Alınması planlanan büro personelleri proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma ve benzeri büro hizmetlerini yerine getirmek üzere en az lise mezunları arasından alınacak.

AFAD 146 Mühendis Kamu Personeli Alımı

AFAD bünyesine alınacak 146 kamu personeli alımında yayınlanacak ilanda belirtilecek lisans programlarından mezun adaylar başvuru yapabilecekler.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 61 Sosyal Çalışmacı Alıyor

Sosyal Çalışmacı olarak alınacak 61 kişi için adayların lisans ilgili bir bölüm mezunu olması gerekiyor.

Veteriner Hekim 5 Kamu Personeli Alımı

Veteriner hekim 5 kamu personeli alımı için adayların veterinerlik fakültesi mezunu olması gerekmektedir.

AFAD 7 Teknisyen Kamu Personeli Alımı

AFAD teknisyen 7 kamu personeli alımı adaylarının alanlarıyla ilgili lise mesleki teknik öğrenim görmüş olması şartı aranmaktadır.

En Az SML Mezun 7 Sağlık Personeli Alımı

AFAD bünyesine alınacak 7 sağlık personeli alımı adaylarının sağlık meslek lisesi yada yüksekokul ilgili bölüm mezunu olması gerekiyor.

AFAD 183 Şoför, Temizlik Personeli Alımı

AFAD bünyesine en lise mezunu 183 Şoför, Temizlik Personeli gibi destek personelleri alınacak.

AFAD 61 Koruma Güvenlik Görevlisi Alımı

AFAD bünyesine alınacak yeni personel kadroları arasında bulunan 61 Koruma Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak.

Avukat 3 Kamu Personeli Alınacak

AFAD önümüzdeki günlerde Avukatlık ruhsatı bulunan 3 Avukat personel alımı yapacak. (Memurlarnet)

Kaynak:kamupersonelialim.com