Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Yapacağını Duyurdu!

Adalet bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Adalet bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde 18 mühendis ve 8 çözümleyici personel alacaklarını duyurdu.

Adalet bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2’nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2020 KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir grup için 3 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 18 Mühendis alımı yapacağını duyurdu.

Başvurular ne zaman başlıyor?

Personel alımları için adaylar başvurularını 13/09/2021-24/09/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar yapabilecekler.

Nereden ve nasıl başvuru yapılır?

e-Devlet üzerinde Adalet Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığımız internet adresinde www.adalet.gov.tr yer almaktadır. Ayrıca adaylar sınava ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Hangi pozisyonlarda alım yapılacak?

18 mühendis ve 8 çözümleyici olmak üzere 26 personel alımı yapılacaktır.

