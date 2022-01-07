Adalet Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayınlandı mı?

Adalet Bakanlığı 550 personel alacağını duyurdu. Başvuruların ne zaman yapılacağı ve başvuru şartlarının neler olduğu merak ediliyor.

ADALET BAKANLIĞI 550 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Adalet Bakanlığı, 410’u açıktan 140’ı naklen olmak üzere 550 icra müdür ve müdür yardımcısı alacak.

Resmi Gazetede bugün yayımlanan ilana ilişkin detaylar Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı internet sitesinde yer aldı.

Bakanlık yazılı ve sözlü sınavla müdür ve müdür yardımcılığı kadrolarında 550 kişi istihdam edecek. İcra müdürü ve icra müdür yardımcısı kadrolarına başvuracakların 35 yaşını doldurmamış olmaları şartı aranacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

Adayların, hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmaları ve öğrenimi yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi alması gerekiyor. Sınava başvurular 16-23 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak. Yazılı sınav, ÖSYM tarafından 3 Nisan Pazar günü yapılacak.

ADALE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NEDİR?

Sınava girecek adaylar 16-24 Şubat 2022 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 300,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır. Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacaktır

kaynak:habertürk